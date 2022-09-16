Наши на Украине: лейтенант Александр Рагулин

Лейтенант Александр Рагулин – ещё один связист из Белогорска, который проходит службу в 35-й армии Восточного военного округа. На Украине лейтенант Рагулин отличился при взятии населённого пункта Богородичное.

Как известно из сообщения Военного комиссариата Амурской области, в ходе штурма Александр Рагулин руководил действиями линейно-кабельного отделения связи. Под непрекращающимися обстрелами артиллерии, минометов и стрелкового оружия противника, подразделение лейтенанта Рагулина проложило сквозь лес более 10 километров кабеля.

Ежедневно, с риском для жизни, командир отделения руководил восстановлением связи на повреждённых участках линии, под его руководством восстановлено более 40 обрывов кабеля, а попутно в лесу найдены 22 противопехотные и 4 противотанковые мины, а также 11 «растяжек» противника. Связь передовых частей с командованием нарушена не была.

За свои действия при штурме Богородичного лейтенант Александр Рагулин получил медаль «За Отвагу».