Где амурчане чаще всего попадают в смертельные ДТП

В телеграм-канале Госавтоинспекции Амурской области появилась информация о том, что с начала года в регионе в ДТП погибло 104 человека, из них 10 несовершеннолетних. За весь 2021 год погибших было 118. Корреспондент Амур.инфо обратился в управление МВД по Амурской области, а также в управление МВД по городу Благовещенску, чтобы узнать, на каких участках в области, и в частности в Благовещенске, случаются ДТП, люди какого возраста чаще всего попадают в аварии, какие причины дорожно-транспортных происшествий наиболее распространенные.

«По итогам восьми месяцев текущего года на территории города Благовещенска и Благовещенского района произошло 252 дорожно-транспортных происшествия, в которых 12 человек погибли, а ещё 328 получили травмы различной степени тяжести. Из них с участием детей до 16 лет за указанный период зарегистрировано 40 ДТП, в которых один ребенок погиб, 42 были травмированы», – сообщили в благовещенском отделе полиции.

Для сравнения, за эти же восемь месяцев 2021 года на территории Благовещенска и Благовещенского района произошло 258 ДТП, в которых 21 человек погиб, а 319 были травмированы. С участием детей до 16 лет зарегистрировали 26 аварий, в которых 26 детей были травмированы.

По данным областной полиции, с января по август 2022 года большинство автоаварий произошли на трех региональных и межмуниципальных дорогах Амурской области. На автодороге Благовещенск – Свободный произошло 27 ДТП, в которых восемь человек погибли и 41 был ранен. На автодороге Благовещенск – Гомелевка – 24 ДТП, 31 человек ранен, четверо погибших. На автодороге Благовещенск – Бибиково случилось 11 автоаварий, в которых один человек погиб и 13 получили ранения.

А в управлении МВД по Благовещенску сообщили о самых опасных участках в областной столице.

«В соответствии с анализом аварийности, местами концентрации ДТП в городе Благовещенске являются следующие перекрестки: Калинина – Горького; 50 лет Октября – Горького; Калинина – Ленина; Новотроицкое шоссе – Кольцевая; Игнатьевское шоссе – Студенческая; Игнатьевское шоссе – район Плодопитомника; улица Театральная между Текстильной и круговой развязкой», – сообщили в городской полиции.

Кроме того, в полиции сообщают, что в ДТП чаще всего травмировались и погибали люди от 18 до 44 лет. На территории областного центра и Благовещенского района в этой возрастной категории зарегистрировано восемь погибших и 184 раненых, а по области насчитывается 67 погибших и 515 раненых. Также в регионе за этот период погибло 11 несовершеннолетних, 128 травмированы. Среди амурчан от 45 до 59 лет – 11 погибших, 166 раненых, среди пожилых людей от 60 до 74 лет насчитывается 11 погибших и 77 раненых, а среди людей от 75 лет и старше четверо погибших и 20 раненых.

Согласно статистике, собранной полицейскими, в Благовещенске и Благовещенском районе наиболее распространенными причинами ДТП стали:

несоблюдение очередности проезда – 75 ДТП;

несоблюдение дистанции до движущегося впереди транспортного средства – 75 ДТП;

несоблюдение требований сигналов светофора – 14 ДТП.

выезд на полосу, предназначенную для встречного движения – 14 ДТП.

Самыми распространенными причинами ДТП в Амурской области считаются: