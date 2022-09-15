Акселератор РЖД поможет бизнесу развиваться

Акселератор запустили научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта (ВНИИЖТ) и платформа по развитию корпоративных решений GenerationS. Участники акселератора смогут провести «пилотирование» решений и заключить контракт на поставку своих продуктов РЖД и более 30 другим компаниям-партнерам, таким как «Почта России», «Газпромтранс», «Северсталь», «Кировский завод», DPD, Fesco.

Участникам проекта будет открыт доступ к бизнес-заказчикам, что позволит компаниям получить опыт и доработать свое решение под нужды РЖД. Эксперты технологической отрасли предоставят компаниям развернутую обратную связь об их продуктах или решениях.



Участие в проекте даст ускоренный доступ к испытаниям на полигонах и лабораториях научно-исследовательского института железнодорожного транспорта. Разрешение можно будет получить уж к концу этого года, обычно процесс занимает минимум полгода. Если технология компании успешно пройдет испытания, она сможет заключить контракт с РЖД.

«Подать заявку на участие в акселерационной программе до 15 сентября могут юридические лица с испытанным экспериментальным образцом решения по более чем 30 направлениям. Среди них: комплексные системы, IT-решения, сервисы и услуги, технологии и технические средства, технологии в категории импортозамещения», – сообщили в АСИ.