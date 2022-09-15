В России сократилась заболеваемость гриппом

Глава ведомства также отметила, что в стране в семь тысяч раз сократилась заболеваемость дифтерией и в 3,3 раза – клещевым вирусным энцефалитом. Кроме того, холеру в России ликвидировали практически полностью.

Ранее Анна Попова дала старт прививочной кампании против гриппа. Вакцина в достаточных количествах есть во всех регионах страны.