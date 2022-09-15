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15сентября
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сегодня, 18:07 0

В России сократилась заболеваемость гриппом

А холеру в стране ликвидировали практически полностью

В России сократилась заболеваемость гриппом
Фото: Амур.инфо

В России за последние 25 лет заболеваемость гриппом снизилась в 104 раза. Об этом рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, сообщает «Российская газета».

Глава ведомства также отметила, что в стране в семь тысяч раз сократилась заболеваемость дифтерией и в 3,3 раза – клещевым вирусным энцефалитом. Кроме того, холеру в России ликвидировали практически полностью.

Ранее Анна Попова дала старт прививочной кампании против гриппа. Вакцина в достаточных количествах есть во всех регионах страны.

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#здоровье

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