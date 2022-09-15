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Циклон на пороге: сильный дождь и снег прогнозируют амурские синоптики

Западный циклон в регионе ждут 17 сентября

Циклон на пороге: сильный дождь и снег прогнозируют амурские синоптики
Фото: Амур.инфо

Амурский гидрометцентр предупреждает об ожидаемых резких изменениях погодных условий с 17 по 20 сентября 2022 года. При прохождении западного циклона уже в субботу преимущественно на севере области пройдут осадки: дождь, местами в Тындинском районе с мокрым снегом. По северо-западу региона возможны сильные осадки.

В воскресенье, 18 сентября, синоптики также ожидают осадки по области в виде дождя, местами на севере сильные. На юге также местами возможны грозы, а по крайним северо-западным и северо-восточным районам пройдет дождь с зарядами мокрого снега.

18-20 сентября синоптики прогнозируют смещение фронтальных систем, которое будет сопровождаться сильным северо-западным ветром, в порывах до 16-21 метров в секунду.

К 20 сентября станет холоднее. Как прогнозируют специалисты, с затоком холодной воздушной массы в регионе ожидается кратковременное понижение температурного фона на 3-6 градусов. Ночью на севере -2…-7 ℃, днем +5…+10 ℃. На юге ночью -3…+2 ℃, днем +6…+11 ℃.

Но синоптики также предупреждают, что в связи с крайней неустойчивостью атмосферных процессов, прогноз погодных условий может меняться и будет ежедневно корректироваться суточными прогнозами погоды.

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