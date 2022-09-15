В Благовещенске умер профессор медакадемии

13 сентября 2022 года на 82 году жизни в Благовещенске скончался преподаватель Амурской государственной медицинской академии, профессор Анатолий Дмитриевич Чертов. Коренной дальневосточник, он был грамотным руководителем, талантливым учителем, высокопрофессиональным иссследователем фундаментальных медицинских проблем, чьи заслуги подтверждены многими научными регалиями.

Анатолий Дмитриевич окончил Благовещенский Государственный медицинский институт в 1965 году. В студенческие годы начал свою научную работу на кафедре гистологии и эмбриологии, был активным участником работы кружка энтузиастов-морфологов. Педагогической работой занимался с 4 курса, а сразу после окончания института стал ассистентом кафедры гистологии. В 1969 году защитил кандидатскую диссертацию, а в 1975 году за подготовленную вместе с соавторами монографию был награждён дипломом Минздрава РСФСР.

С 1977 по 2014 годы Анатолий Дмитриевич возглавлял кафедру биологии. Несмотря на занятость, он подготовил фундаментальное научное исследование, защитил докторскую диссертацию и стал профессором.

В процессе научной деятельности Анатолия Чертова вышли в свет более 250 научных работ, 10 монографий, 12 учебных пособий.