В сентябре без электричества могут остаться более 3 тысяч амурчан-должников

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Энергетики уже уведомили о предстоящих ограничениях 3,2 тыс. должников-физических лиц. Если задолженность не будет погашена, то в течение месяца они будут отключены от электроснабжения.

Просроченные долги населения Приамурья гарантирующему поставщику электроэнергии к началу осени выросли до 270 млн рублей. За 8 месяцев текущего года ограничения были введены у более 10 тыс. потребителей, задолжавших за электроэнергию.

Прекращение подачи энергоресурса в соответствии с законодательством проводится без судебного решения через 20 дней после однократного уведомления должника. Достаточно накопить недоплату в сумме двух нормативов платежа, установленных для жилого помещения.



Для возобновления электроснабжения неплательщику, помимо оплаты задолженности, необходимо будет компенсировать энергокомпании расходы, понесенные ей в связи с восстановлением режима потребления.

Энергетики подчеркивают, что ограничение энергоресурсов – крайняя, но законная мера, на которую приходится идти компании в борьбе с неоплатами. Своевременное поступление платежей от потребителей особенно важно перед началом отопительного сезона. Полученные средства идут, в том числе на закупку топлива и проведение ремонта объектов энергетики.

Оплатить энергоресурсы можно с кешбэком в личном кабинете и мобильном приложении клиента ДЭК (кешбэк доступен по карте «Мир», подробности на сайте компании), в онлайн-сервисах, в офисах и через платежные терминалы банков, в кассах ДЭК, в системе «Город» на сайте kvartplata.ru, в мобильном приложении «Квартплата +», в почтовых отделениях.

Справка

Публичное акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания» - образовано в 2007 году. Является основным Гарантирующим поставщиком электроэнергии для населения и предприятий II неценовой зоны оптового рынка электроэнергии, а также имеет статус Единого Закупщика, выполняющего функции покупки и продажи электроэнергии (мощности) участникам оптового рынка второй неценовой зоны на территории Приморья, Хабаровского края, Амурской области, ЕАО. На территориях Сахалинской области, Камчатского края, республики Саха (Якутия) выполняет агентские функции по расчетам за коммунальные услуги на основании агентских договоров с гарантирующими поставщиками и ресурсоснабжающими организациями.

РусГидро – крупнейшая по установленной мощности российская энергетическая компания, объединяющая более 600 объектов генерации. В Группу РусГидро также входят научно-исследовательские, проектно-изыскательские, инжиниринговые организации и энергосбытовые компании. Энергосбытовые активы Группы консолидированы в дочерней компании АО «Энергосбытовая компания РусГидро» (АО «ЭСК РусГидро») и осуществляют продажу энергии конечным потребителям на территории Дальневосточного федерального округа, в Красноярском крае и Рязанской области. Все три сбытовые компании РусГидро являются в регионах гарантирующими поставщиками, обслуживающими порядка 3 млн частных клиентов и свыше 100 тыс. корпоративных.