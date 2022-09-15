Актриса Любовь Тихомирова судится с бывшим мужем Ласло Долински

Любовь Тихомирова и Ласло Долински выглядели идеальной парой, поэтому новость об их разводе стала для всех большой неожиданностью. Оказалось, что за красивым фасадом скрывались семейные проблемы.

Бывшим супругам не удалось сохранить дружеские отношения, даже несмотря на наличие общей дочери, которой недавно исполнилось 8 лет. Спустя три года после развода Тихомирова и Долински продолжают выяснять отношения в суде.

Сначала Тихомирова пыталась отсудить алименты, взывая к отцовским чувствам Ласло, который почти не виделся с дочерью и не помогал бывшей семье финансово. Недавно суд обязал Долински выплачивать дочке 5200 рублей в месяц, хотя актриса настаивала на 30.

Тихомирова рассказала, что Ласло указал минимальную зарплату, скрыв часть доходов, потому что ему так было выгодно. По словам артистки, бывший муж не понимает, что делает хуже только своему ребёнку.

Помимо этого, бывшие супруги делят имущество. Уже после развода Тихомирова узнала, что муж в браке купил иномарку. Актрисе присудили половину автомобиля, однако Ласло посчитал это решение неправомерным, поскольку ещё не выплатил за него кредит.

Также для Тихомировой оказались сюрпризом кредиты Долински на сумму более четырёх миллионов рублей. Их он тоже предложил разделить пополам. На заседаниях бывший муж утверждает, что средства брались на нужды семьи, однако актриса об этом ничего не знала.

Тихомирова отмечает, что теперь у неё возник вопрос «о порядочности человека, с которым она прожила столько лет». По словам артистки, выяснилось, что она его совсем не знала.