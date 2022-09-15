В Благовещенске вылечили травяного тигра

Сотрудники подразделения ГСТК по обслуживанию городской набережной восстановили единственную в городе топиарную фигуру амурского тигра.

Скульптура из искусственной травы, установленная на детской площадке благовещенской набережной, пострадала от рук вандалов.

Ее ремонтом занимались рабочие из подразделения «Берег берегу». С задачей пришить тигру хвост они справились успешно, сообщили в городской администрации.