В Благовещенске вылечили травяного тигра
Специалисты пришили хищнику хвост
Сотрудники подразделения ГСТК по обслуживанию городской набережной восстановили единственную в городе топиарную фигуру амурского тигра.
Скульптура из искусственной травы, установленная на детской площадке благовещенской набережной, пострадала от рук вандалов.
Ее ремонтом занимались рабочие из подразделения «Берег берегу». С задачей пришить тигру хвост они справились успешно, сообщили в городской администрации.
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