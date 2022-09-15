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15сентября
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сегодня, 17:46 0

В Благовещенске вылечили травяного тигра

Специалисты пришили хищнику хвост

В Благовещенске вылечили травяного тигра
Фото: телеграм-канал администрации Благовещенска

Сотрудники подразделения ГСТК по обслуживанию городской набережной восстановили единственную в городе топиарную фигуру амурского тигра.

Скульптура из искусственной травы, установленная на детской площадке благовещенской набережной, пострадала от рук вандалов.

Ее ремонтом занимались рабочие из подразделения «Берег берегу». С задачей пришить тигру хвост они справились успешно, сообщили в городской администрации.

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