Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Эрика Герцег стала жертвой травли в Венгрии

Герцег много лет прожила на Украине, поэтому жители страны считают, что она просто обязана встать на их сторону. Однако певица упорно молчит, что многим не нравится.

34-летняя певица не обращает внимания на хейт в свой адрес, к которому уже привыкла. Несколько лет назад Эрике приписывали роман с продюсером «ВИА Гры» Константином Меладзе. Сам наставник не комментировал сплетни, а артистка всячески отрицала их близкие отношения.

В одном из интервью Герцег уверяла, что между ней и Меладзе ничего не было. Она не скрывает, что её очень раздражали вопросы про продюсера, но у неё всё равно про него спрашивали. При этом любимый мужчина Эрики заявил, что ей нужно радоваться бесплатному пиару.

Также певица признавалась, что хорошо относится к жене продюсера Вере Брежневой и считает её мудрой женщиной. По словам Герцег, она Вере не конкурентка. Эрика отмечает, что никогда не хотела «чужого счастья и успеха».