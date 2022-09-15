Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Эрика Герцег стала жертвой травли в Венгрии
Певица предпочитает не высказываться по поводу происходящего в мире
После ухода из группы «ВИА Гра» Эрика Герцег пыталась строить сольную карьеру в Казахстане, но популярности не добилась. Теперь певица перебралась в Венгрию, где стала наставником в музыкальном проекте X-Factor. Артистка предпочитает не высказываться по поводу происходящего в мире, поэтому сталкивается с травлей, сообщает «СтарХит».
Герцег много лет прожила на Украине, поэтому жители страны считают, что она просто обязана встать на их сторону. Однако певица упорно молчит, что многим не нравится.
34-летняя певица не обращает внимания на хейт в свой адрес, к которому уже привыкла. Несколько лет назад Эрике приписывали роман с продюсером «ВИА Гры» Константином Меладзе. Сам наставник не комментировал сплетни, а артистка всячески отрицала их близкие отношения.
В одном из интервью Герцег уверяла, что между ней и Меладзе ничего не было. Она не скрывает, что её очень раздражали вопросы про продюсера, но у неё всё равно про него спрашивали. При этом любимый мужчина Эрики заявил, что ей нужно радоваться бесплатному пиару.
Также певица признавалась, что хорошо относится к жене продюсера Вере Брежневой и считает её мудрой женщиной. По словам Герцег, она Вере не конкурентка. Эрика отмечает, что никогда не хотела «чужого счастья и успеха».
Просмотров всего: 261