Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
15сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:25 0

Пять муниципалитетов Амурской области плохо готовы к пожароопасному сезону

Василий Орлов поручил главам провести профилактические мероприятия

Пять муниципалитетов Амурской области плохо готовы к пожароопасному сезону
Фото: Амур.инфо

В преддверии осеннего пожароопасного сезона губернатор Приамурья Василий Орлов провёл совещание, сообщает областное правительство.

Как рассказал министр лесного хозяйства и пожарной безопасности Алексей Севостьянов, органы местного самоуправления уже провели обследование территорий и определили наиболее опасные участки, где огонь может перейти из леса в населенные пункты. Отмечается, что самые высокие темпы подготовки к пожароопасному сезону в Благовещенске, Шимановске, Белогорске, Константиновском, Серышевском, Сковородинском районах, Завитинском и Тындинском муниципальных округах. Меньше всего подготовлены в Райчихинске, Прогрессе, Архаринском и Магдагачинском районах, а также Бурейском муниципальном округе.

Специалисты очистили 3 550 из 11 612 запланированных опасных участков. Более чем на трех тысячах участков выкосили траву, вспахали почти 565 километров минерализованных полос из положенных трех тысяч, а также ликвидировали 88 несанкционированных свалок и 13 бесхозных строений.

— Подготовка к осеннему пожароопасному сезону – личная ответственность каждого главы. Все муниципалитеты разработали планы противопожарной защиты территорий и детальные карты-схемы защиты каждого населенного пункта. Сейчас идёт выкашивание травы и другие традиционные подготовительные работы. Они, безусловно, важны, также как и скорость обнаружения пожара и его ликвидации. Но еще одна важная часть – профилактика. В этом году федеральное законодательство значительно ужесточило наказание виновникам пожаров, вплоть до уголовной ответственности. Напомните об этом людям, организуйте разъяснительную работу. Отдельно поработайте с сельхозтоваропроизводителями на территориях, на которых весной фиксировались палы, – прокомментировал Василий Орлов.

Просмотров всего: 141

#губернатор #областная власть

распечатать


Экономика

Министр сельского хозяйства РФ проверил амурскую сою
Экономика

Василий Орлов: «Наша задача – обеспечить стройки региона местными квалифицированными кадрами»
Общество

В Благовещенском районе обновили школьную остановку
Общество

В Магдагачах отремонтировали плотину, от которой зависело начало отопительного сезона