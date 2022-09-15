Пять муниципалитетов Амурской области плохо готовы к пожароопасному сезону

В преддверии осеннего пожароопасного сезона губернатор Приамурья Василий Орлов провёл совещание, сообщает областное правительство.

Как рассказал министр лесного хозяйства и пожарной безопасности Алексей Севостьянов, органы местного самоуправления уже провели обследование территорий и определили наиболее опасные участки, где огонь может перейти из леса в населенные пункты. Отмечается, что самые высокие темпы подготовки к пожароопасному сезону в Благовещенске, Шимановске, Белогорске, Константиновском, Серышевском, Сковородинском районах, Завитинском и Тындинском муниципальных округах. Меньше всего подготовлены в Райчихинске, Прогрессе, Архаринском и Магдагачинском районах, а также Бурейском муниципальном округе.

Специалисты очистили 3 550 из 11 612 запланированных опасных участков. Более чем на трех тысячах участков выкосили траву, вспахали почти 565 километров минерализованных полос из положенных трех тысяч, а также ликвидировали 88 несанкционированных свалок и 13 бесхозных строений.

— Подготовка к осеннему пожароопасному сезону – личная ответственность каждого главы. Все муниципалитеты разработали планы противопожарной защиты территорий и детальные карты-схемы защиты каждого населенного пункта. Сейчас идёт выкашивание травы и другие традиционные подготовительные работы. Они, безусловно, важны, также как и скорость обнаружения пожара и его ликвидации. Но еще одна важная часть – профилактика. В этом году федеральное законодательство значительно ужесточило наказание виновникам пожаров, вплоть до уголовной ответственности. Напомните об этом людям, организуйте разъяснительную работу. Отдельно поработайте с сельхозтоваропроизводителями на территориях, на которых весной фиксировались палы, – прокомментировал Василий Орлов.