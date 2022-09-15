Леонардо Ди Каприо начал встречаться с моделью Джиджи Хадид

Слухи о романе Ди Каприо и Хадид ходили уже некоторое время, но доказательств этому не было. И вот на днях фотографы Daily Mail запечатлели Лео и Джиджи вместе на вечеринке в ночном клубе на Манхэттене.

На фото Ди Каприо и Хадид сидят близко друг к другу и мило общаются. Как сообщает источник, у пары сейчас конфетно-букетный период. Говорят, что актёр старомоден в отношениях и предпочитает длительные ухаживания.

Как сообщает WomanHit, западные СМИ уже не раз писали, что Ди Каприо давно пытался ухаживать за моделью, однако та игнорировала его знаки внимания.

Ранее в Сети ходила теория о том, что Леонардо встречается с девушками младше 25 лет. Со своими избранницами артист расставался прежде, чем они достигали этого возраста. Однако теперь Ди Каприо изменил своему правилу, ведь Джиджи уже 27 лет, к тому же у неё есть двухлетняя дочь от бывшего участника группы «One Direction» Зейна Малика. С отцом своего ребёнка модель рассталась в 2019 году.

Джиджи Хадид является одной из самых высокооплачиваемых моделей мира. Она родилась в Лос-Анджелесе в семье миллионера Мохамеда Хадида и голландской модели Иоланды Хадид. У Джиджи есть младшая сестра Белла, которая тоже стала супермоделью.