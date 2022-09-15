Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
15сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:03 0

Леонардо Ди Каприо начал встречаться с моделью Джиджи Хадид

47-летнего Ди Каприо застали на свидании с новой красоткой

Леонардо Ди Каприо начал встречаться с моделью Джиджи Хадид
Фото: beautyhairexpert.com

Совсем недавно стало известно о расставании Леонардо Ди Каприо с моделью Камилой Морроне. 47-летний актёр бросил девушку накануне её 25-летия. А теперь стало известно, что он встречается с супермоделью Джиджи Хадид, сообщает «Комсомольская правда».

Слухи о романе Ди Каприо и Хадид ходили уже некоторое время, но доказательств этому не было. И вот на днях фотографы Daily Mail запечатлели Лео и Джиджи вместе на вечеринке в ночном клубе на Манхэттене.

На фото Ди Каприо и Хадид сидят близко друг к другу и мило общаются. Как сообщает источник, у пары сейчас конфетно-букетный период. Говорят, что актёр старомоден в отношениях и предпочитает длительные ухаживания.

Как сообщает WomanHit, западные СМИ уже не раз писали, что Ди Каприо давно пытался ухаживать за моделью, однако та игнорировала его знаки внимания.

Ранее в Сети ходила теория о том, что Леонардо встречается с девушками младше 25 лет. Со своими избранницами артист расставался прежде, чем они достигали этого возраста. Однако теперь Ди Каприо изменил своему правилу, ведь Джиджи уже 27 лет, к тому же у неё есть двухлетняя дочь от бывшего участника группы «One Direction» Зейна Малика. С отцом своего ребёнка модель рассталась в 2019 году.

Джиджи Хадид является одной из самых высокооплачиваемых моделей мира. Она родилась в Лос-Анджелесе в семье миллионера Мохамеда Хадида и голландской модели Иоланды Хадид. У Джиджи есть младшая сестра Белла, которая тоже стала супермоделью.

Просмотров всего: 47

#СМИ #шоу-бизнес

распечатать


В России и мире

Наталья Фриске призналась, что не хочет новых отношений
В России и мире

Оксана Самойлова пожаловалась, что вызов врача в Дубае обошёлся ей в 150 тысяч рублей
В России и мире

Вечер памяти Пьера Нарцисса закончился дракой
Общество

Выбор читателей за 14 сентября