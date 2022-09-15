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15сентября
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В состав жюри «Детства на Амуре» войдёт создатель «Щелкунчика»

Татьяна Ильина будет оценивать начинающих режиссёров и аниматоров

В состав жюри «Детства на Амуре» войдёт создатель «Щелкунчика»
Фото: Детство на Амуре

Организаторы фестиваля «Детство на Амуре» начали представлять членов жюри. Каждый год в его состав входят известные российские деятели культуры и искусства, в этом году среди них будет Татьяна Ильина, советский и российский режиссёр-мультипликатор, сценарист, художник-постановщик, член Союза кинематографистов России, профессор ВГИК и обладатель кинопремии «Азиатский Оскар».

Татьяна Никитична будет оценивать работы начинающих режиссёров и аниматоров в конкурсе «КинАмурчик». В прошлом сезоне фестиваля она была председателем жюри конкурса ДПИ «Пластилиновая ворона».

Фото: Детство на Амуре

— Мне кажется очень важным для каждого участника фестиваля, что его работу видит огромное количество людей. Наверное, это и есть главная награда для художника: выход к зрителю, к собеседнику, человеку, который видит твою работу и чувствует то, что чувствовал тот, кто её делал. И ещё. На этом фестивале каждый из нас, и наставники, и дети, несмотря на расстояния, имеем возможность соприкасаться сердцами, делиться творческими открытиями и откровениями, – сказала Татьяна Ильина.

Татьяна Никитична окончила художественный факультет ВГИК в 1986 году. Она работала в киностудии «Союзмультфильм». Татьяна Ильина создала полнометражные анимационные фильмы «Щелкунчик» и «Ку! Кин-Дза-Дза», мультфильмы «Глаша и кикимора», «Седой медведь», «Кот и ко», «Подледный лов» и другие, а также выпуски «Весёлой карусели».

Организаторы напоминают, что до окончания приёма заявок на участие в фестивале осталось менее двух недель. До 10 октября члены жюри выберут лучшие работы, после чего авторов работ пригласят из разных регионов России для работы в творческих сменах с участием «звёздного» жюри.

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#дети #конкурсы #культура

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