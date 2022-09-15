Против сноса крыши: жители Архары отказываются от капремонта

От имени жильцов дома № 1 на улице Школьной поселка Архара в редакцию Амур.инфо обратилась Наталья Безсонова. Амурчанка рассказала, что они против капитального ремонта крыши дома, который им навязывают. По словам женщины, о предстоящих работах жильцов никто не предупреждал, протокол голосования был составлен с ошибками, а официальное собрание собственников не проводилось.

— В конце августа на придомовой территории неизвестные нам лица начали производить работы по монтажу ограждения дома. Мы стали выяснять, что происходит. Как оказалось, приехала подрядная организация от Фонда капитального ремонта, будут менять крышу. Большая часть собственников была в недоумении, всех волновал один вопрос: «кто и когда это решил?», – пишет взволнованная Наталья.

Женщина рассказывает, что жильцы начали звонить в Фонд капитального ремонта, где им сообщили, что 27 мая 2019 года в их доме все-таки состоялось общее собрание собственников. Провел его житель трехэтажки, который старшим хоть и не избран, но сам считает себя таковым (как рассказали соседи). На этом собрании якобы и собрали необходимое количество голосов в пользу капремонта. Однако, по словам Натальи, большинство жильцов никаких протоколов не видели.

— На следующий день во дворе дома появились представители администрации, подрядчик и управляющая компания, мы с собственниками вышли, начали задавать вопросы и высказывать недовольство, что в собраниях мы не участвовали, как положено по закону, собрание не проводилось. Что капитального ремонта мы не хотим по ряду причин. А в первую очередь потому, что та крыша, которая есть, находится в нормальном состоянии, там идеальный шифер и стропила из лиственницы, которые были установлены в 1984-м году при строительстве дома. Наш шифер пережил августовский ветер, а дома, где уже провели капитальный ремонт, сильно пострадали, – говорит амурчанка.

Также жильцы рассказали визитерам, что о предстоящем ремонте заранее их никто не уведомлял. На что, по словам собственников, представители Фонда капремонта ответили, что теперь, чтобы отказаться от капремонта, им нужно снова провести собрание. Они акцентировали внимание на том, что для принятия решения необходимо собрать 55 % голосов. Хотя по закону нужно собрать 2/3 голосов, что в данном случае равняется 67,7 %. Но жители прислушались к словам представителя Фонда и решили, что в их ситуации хватит 55 %.

— Мы провели собрание и собрали необходимый кворум – 59 % голосов. Процент небольшой, потому что при голосовании учитываются квадратные метры, а не количество людей, а некоторые квартиры пустуют или их собственники были в отъезде, – добавляет женщина.

В итоге после собрания жильцы написали заявление об отказе от капремонта, приложили протокол. Но из Фонда капитального ремонта пришло уведомление, что такой процент недопустим, их решение отказаться от капремонта не принято.

Также людей уведомили, что 16 сентября с 11:30 до 12:30 они должны обеспечить доступ в квартиры для составления актов о препятствии-неприпятствии проведению капитального ремонта.

— Так называемый старший дома нам ничего внятного сказать не смог. Объяснил, что собрания не было, он просто походил по дому и частично пособирал подписи. В его протоколе подсчет голосов велся поквартирно, а не по квадратным метрам, как положено. Протокол имел ряд неточностей, но при этом на нем стояла печать Фонда капитального ремонта, – говорит Наталья.

Жильцы дома негодуют, что протокол «старшего дома» с ошибками в фонде приняли, а им пришел отказ. Однако и «старший дома» говорит, что проект ремонта не видел и не подписывал, несмотря на имеющуюся там подпись. Жители дома не знают кому верить и куда идти.

Чтобы разобраться в ситуации, корреспондент Амур.инфо обратился за комментарием в Фонд капитального ремонта.

— 27 марта 2019 года в адрес собственников было направлено предложение о проведении капитального ремонта с видом работ: ремонт крыши. 27 мая 2019 года собственниками указанного дома было проведено общее собрание о принятии предложения. Протокол общего собрания с приложением решения собственников помещений, оформленный в соответствии с законодательством и имеющимся кворумом, поступил в Фонд 7 июня 2019 года. Однако, в протоколе общего собрания собственники не согласовали предельно допустимую стоимость работ. В связи с этим, в соответствии с законодательством Фонд направил предложение о проведении капитального ремонта крыши в многоквартирном доме по адресу поселок Архара, улица Школьная, 1 в адрес администрации поселка Архара. Предложение о проведении капитального ремонта крыши в указанном доме было принято постановлением администрации поселка Архара от 2 июля 2019 года № 178, – сообщили в фонде.

Жильцы, в свою очередь, сдаваться не планируют. Они обратились в прокуратуру, где им посоветовали идти в суд. Так собственники и планируют поступить.