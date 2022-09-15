Три тысячи амурчан погрузятся во тьму

Перед началом отопительного сезона в Амурской области руководство «Амурэнергосбыта» планирует вплотную заняться решением вопроса с долгами за электроэнергию. Количество вводимых санкций в отношении неплательщиков будет увеличиваться, о предстоящих мерах уже уведомлены 3,2 тысячи граждан-должников. В случае, если задолженность не будет погашена в течение месяца, подача электроэнергии прекратится.

В сентябре просроченные долги граждан перед поставщиками электроэнергии увеличились до 270 миллионов рублей. За восемь месяцев текущего года свет погас в домах более десяти тысяч потребителей.

По закону прекращение подачи производится через 20 дней после уведомления. Для этого достаточно накопить всего лишь двухмесячные долги. Чтобы восстановить подачу света в жильё, помимо оплаты долга придется компенсировать расходы на подключение-отключение.

Ограничение энергоресурсов – крайняя мера, которая применяется, когда никакие другие методы убеждения более не действуют, сообщает пресс-служба Амурэнергосбыта - филиала ПАО «ДЭК».