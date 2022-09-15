Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
15сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:37 0

Три тысячи амурчан погрузятся во тьму

Если вовремя не оплатят счета за электричество

Три тысячи амурчан погрузятся во тьму
Фото: Амур.инфо

Перед началом отопительного сезона в Амурской области руководство «Амурэнергосбыта» планирует вплотную заняться решением вопроса с долгами за электроэнергию. Количество вводимых санкций в отношении неплательщиков будет увеличиваться, о предстоящих мерах уже уведомлены 3,2 тысячи граждан-должников. В случае, если задолженность не будет погашена в течение месяца, подача электроэнергии прекратится.

В сентябре просроченные долги граждан перед поставщиками электроэнергии увеличились до 270 миллионов рублей. За восемь месяцев текущего года свет погас в домах более десяти тысяч потребителей.

По закону прекращение подачи производится через 20 дней после уведомления. Для этого достаточно накопить всего лишь двухмесячные долги. Чтобы восстановить подачу света в жильё, помимо оплаты долга придется компенсировать расходы на подключение-отключение.

Ограничение энергоресурсов – крайняя мера, которая применяется, когда никакие другие методы убеждения более не действуют, сообщает пресс-служба Амурэнергосбыта - филиала ПАО «ДЭК».

Просмотров всего: 433

#жизнь #происшествия #экономика #энергетика

распечатать


Происшествия

Благовещенка втихую потратила деньги подруги на еду

В России и мире

Шестилетняя девочка несколько дней прожила в квартире с телами умерших родителей
Экономика

В России подорожали огурцы
Происшествия

В Благовещенском районе спилили 30-летнюю ель