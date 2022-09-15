Наталья Фриске призналась, что не хочет новых отношений

Наталья Фриске наслаждается материнством и с радостью делится в личном блоге успехами пятимесячной дочери. Подписчики часто спрашивают её о том, почему она не хочет устроить личную жизнь. Многие переживают, что Фриске-младшая так и останется одна. Наталья призналась, что не хочет отношений, поскольку разочаровалась в мужчинах, которые часто ведут себя как дети.

По словам Натальи, сейчас она всё своё время посвящает дочери и не хочет заботиться о ком-либо ещё. Она отмечает, что ей не нужен ещё один взрослый ребёнок, которому нужно стирать и готовить.

Фриске рассказала, что её не сильно утруждают домашние хлопоты. Она призналась, что любит и умеет готовить, но заниматься приготовлением еды для себя одной ей обычно не хочется.

Сестра Жанны Фриске была замужем дважды. Первый раз она вышла замуж за одноклассника, однако этот брак быстро распался. Вторым супругом Натальи стал сотрудник МЧС Сергей Вшивков, они были женаты четыре года.

В шоу «Секрет на миллион» Наталья призналась, что очень любила Сергея и была готова простить ему даже загулы и злоупотребление алкоголем. Однако у супругов была редкая генетическая совместимость, они не могли родить здоровых детей. После нескольких неудачных беременностей Фриске решила, что им с мужем нужно расстаться.

С отцом своей дочери Наталья тоже не смогла построить семью. Она призналась, что рассматривала Титова исключительно как донора.