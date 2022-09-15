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15сентября
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сегодня, 14:52 0

Благовещенка втихую потратила деньги подруги на еду

Девушку признали виновной в краже

Благовещенка втихую потратила деньги подруги на еду
Фото: Амур.инфо

Жительницу областного центра признали виновной в краже денег с банковской карты, сообщает Благовещенский городской суд.

Выяснилось, что осуждённая знала данные банковской карты своей подруги и решила купить за её счет еду в сетевом кафе быстрого питания. В один день она сделала два заказа на 786 рублей и 744 рубля. Через несколько дней девушка снова решила полакомиться фастфудом за счёт потерпевшей, потратив с карты 2 010 рублей.

Девушку задержали, она призналась в содеянном и раскаялась, а также добровольно возместила причинённый ущерб. Суд, учтя все обстоятельства, назначил виновнице один год лишения свободы условно с испытательным сроком год.

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#криминал #происшествия #суды

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