Шестилетняя девочка несколько дней прожила в квартире с телами умерших родителей

Как сообщил источник в правоохранительных органах, семья перестала выходить на связь несколько дней назад, родные не могли им дозвониться. 40-летняя Надежда и 42-летний Александр жили вместе несколько лет и воспитывали шестилетнюю дочь. Также у женщины есть ещё две взрослые дочери, которые живут отдельно.

Одна из них и забила тревогу, когда несколько дней не смогла дозвониться до матери. Она поехала к ней домой, но дверь никто не открывал. Вызвали сотрудников МЧС, которые вскрыли дверь. В квартире нашли тела мужчины и женщины. Около тела матери сидела девочка.

Сообщается, что у малышки сильное обезвоживание. Она находится в шоковом состоянии и понимает, что её родители умерли. Ребёнка отвезли в больницу и обследовали, опасности для её жизни нет.

Правоохранители выяснили, что на учете в каких-либо органах семья никогда не состояла. Мужчина занимался ремонтом квартир, а женщина сидела дома. Эксперты отметили, что на телах пары нет следов насильственной смерти. По предварительной информации, оба скончались от передозировки запрещёнными веществами. Точная причина смерти станет известна после вскрытия.

Как пишет Lenta.ru, детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова в своём Tелеграм-канале сообщила, что у девочки сильнейший психологический стресс, она плохо ест и не говорит. С ней постоянно работают психологи.

Также решается вопрос о её передаче под опеку старшей сестре. После урегулирования всех юридических вопросов малышку отдадут родственнице.