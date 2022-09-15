Оксана Самойлова пожаловалась, что вызов врача в Дубае обошёлся ей в 150 тысяч рублей

Самойлова опубликовала в своём блоге снимки, на которых вокруг её кровати собрались несколько врачей. По словам Оксаны, они всей семьёй отравились или подхватили какую-то инфекцию. Самой бизнесвумен пришлось вызывать врача и ставить капельницы.

Самойлова отметила, что чувствует себя уже лучше, однако её очень удивила стоимость лечения. Она пожаловалась, что за вызов врачей ей пришлось заплатить 150 тысяч рублей.

Джиган и его супруга не жалеют денег на свой отдых и вечеринки. В августе Оксана подарила мужу на день рождения иномарку, стоимостью более десяти миллионов рублей. Для праздника Оксана оформила двор воздушными шарами, а также сделала огромный стенд с семейными фотографиями. Но главный подарок ждал Джигана позже. Самойлова вручила мужу ключи от автомобиля «Мерседес».

Рэпер также часто балует жену дорогими подарками. В прошлом году в автопарке семьи появился лимитированный автомобиль марки Rolls-Royce. В личном блоге Оксана похвасталась, что автомобиль именно такой модели в России есть только у неё. За подарок для жены Джигану пришлось заплатить не менее 20 миллионов рублей.