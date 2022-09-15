Шпинат и лук привезли в Благовещенск из КНР впервые в этом году

Накануне через пункт пропуска «Благовещенск – Хэйхэ» ввезли новые виды импортных культур: лук-порей и шпинат. Общий вес продукции составил свыше 300 килограммов.

Эти культуры содержат витамины А, а также С, В1 и В2, Е, и минералы: железо, калий, фосфор, магний, натрий, йод, фолиевую и линолевую кислоты. Шпинат – травянистое растение, которое очень полезно в свежем и приготовленном виде. Его листья – рекордсмен среди зелени по содержанию витаминов и минералов. Лук-порей – подвид лука салатных сортов. Такое растение отличается от других репчатых луковицей и листьями и содержит целый спектр витаминов и минералов, причем максимальная их концентрация находится в верхней части стебля.

Всего с начала летней навигации управлением Россельхознадзора по Амурской области проконтролировано более 35 тонн различных зелёных культур, прибывших из Китайской Народной Республики через пункт пропуска «Благовещенск – Хэйхэ». Основной объём импорта пришелся на такие виды зелёных культур, как стрелки чеснока (более 19,6 тонны), салат свежий (порядка 11 тонн), сельдерей (около 3 тонн) и лук зелёный (свыше 1,5 тонны).

По итогам исследований, проведенных специалистами Россельхознадзора, карантинные для РФ объекты не выявлены. Вся поступившая продукция выпущена в свободное обращение на территории страны, сообщает управление Россельхознадзора по Амурской области.