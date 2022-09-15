Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
15сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:22 0

Шпинат и лук привезли в Благовещенск из КНР впервые в этом году

Международный пункт пропуска принял зелёные культуры

Шпинат и лук привезли в Благовещенск из КНР впервые в этом году
Фото: управление Россельхознадзора по Амурской области

Накануне через пункт пропуска «Благовещенск – Хэйхэ» ввезли новые виды импортных культур: лук-порей и шпинат. Общий вес продукции составил свыше 300 килограммов.

Эти культуры содержат витамины А, а также С, В1 и В2, Е, и минералы: железо, калий, фосфор, магний, натрий, йод, фолиевую и линолевую кислоты. Шпинат – травянистое растение, которое очень полезно в свежем и приготовленном виде. Его листья – рекордсмен среди зелени по содержанию витаминов и минералов. Лук-порей – подвид лука салатных сортов. Такое растение отличается от других репчатых луковицей и листьями и содержит целый спектр витаминов и минералов, причем максимальная их концентрация находится в верхней части стебля.

Всего с начала летней навигации управлением Россельхознадзора по Амурской области проконтролировано более 35 тонн различных зелёных культур, прибывших из Китайской Народной Республики через пункт пропуска «Благовещенск – Хэйхэ». Основной объём импорта пришелся на такие виды зелёных культур, как стрелки чеснока (более 19,6 тонны), салат свежий (порядка 11 тонн), сельдерей (около 3 тонн) и лук зелёный (свыше 1,5 тонны).

По итогам исследований, проведенных специалистами Россельхознадзора, карантинные для РФ объекты не выявлены. Вся поступившая продукция выпущена в свободное обращение на территории страны, сообщает управление Россельхознадзора по Амурской области.

Просмотров всего: 95

#Китай #сельское хозяйство #таможня

распечатать


Экономика

Министр сельского хозяйства РФ проверил амурскую сою
Общество

Российский посол в Китае возвращается на родину

Общество

Амурскую область защитят от заразы

Происшествия

«Химатака в Грибском»: нарушения обнаружены, виновные найдены