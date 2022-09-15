В Благовещенском районе спилили 30-летнюю ель

Фото: скриншот с видео очевидцев

В селе Чигири Благовещенского района при строительстве нового торгового объекта строители уничтожили многометровую старую ель, которая росла на участке застройки. Видео, на котором запечатлено падение дерева, прислали в редакцию местные жители.

Корреспондент Амур.инфо обратилось за разъяснениями к специалистам. В Благовещенском районном отделе Амурского филиала ФГБУ «Россельхозцентр» пояснили, что основания для рубки дерева имеются, но нарушение имеет место.

Согласно СанПиН, разрешённое расстояние до стен жилых домов должно составлять не менее пяти метров. В данном случае это расстояние было гораздо меньше, в связи с чем строители имели право снести ель. Однако строительство также регламентируется СНиП, то есть строительными нормами и правилами, по которым самовольная вырубка запрещена, и все подобные работы должны быть согласованы с администрацией.

— Дереву на вид не меньше 30, но и не больше 50 лет. Ель – растение очень прочное, она бы себе стояла и росла, вряд ли когда-нибудь упала бы. Но скорей всего, если бы застройщик обратился за согласованием, он бы его получил. Юридические основания для этого имеются. Кроме того, близко растущие к зданию деревья могут разрушать фундамент. У нас в городе были прецеденты, когда корневая система елей понемногу разрушала фундамент исторического здания и, когда это выяснилось, их убрали. Кроме того, судя по видео, рядом проходит линия электропередачи, при сильном ветре дерево могло задевать его, – сообщил Павел Жирнов, начальник Благовещенского районного отдела Амурского филиала ФГБУ «Россельхозцентр».

Чтобы прояснить вопрос согласования, редакция Амур.инфо обратилась в администрацию Чигирей.

— Застройщик к нам не обращался за согласованием, мы только вчера узнали о факте вырубки. Дерево находилось на участке застройки, поэтому основания для его удаления были. В этой ситуации мы не планируем идти на конфликт, вместо этого планируем договориться, чтобы застройщик оказал нам помощь в озеленении улицы Центральной. Конечно, учитывая возраст срубленного растения, речь будет идти не об одном саженце, – прокомментировала ситуацию исполняющая обязанности главы села Чигири Елена Титова.