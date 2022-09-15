Амурчанин бесплатно поживился бензином

В Тамбовском районе Амурской области полицейские задержали подозреваемого в квартирной краже, который во время отсутствия хозяйки дома сломал топором навесной замок и проник в помещение.

Сотрудники уголовного розыска задержали ранее судимого 33-летнего мужчину, который совершил кражу в Толстовке. В отделе полиции он сознался в преступлении.

Предварительно установлено, что 7 сентября подозреваемый, находясь в алкогольном опьянении, захотел раздобыть денег на очередную порцию спиртного. Мужчина решил похитить чужое имущество и в последующем его продать. Для осуществления задуманного он направился к дому пенсионерки, зная, что ее там нет. С помощью топора злоумышленник сломал навесной замок, проник в помещение, похитил серебряную цепочку с кулоном, 10-литровую канистру с бензином, удлинитель и сварочный аппарат. Таким образом гражданин причинил 60-летней потерпевшей ущерб на сумму около 15 тысяч рублей.

По словам подозреваемого, ювелирное украшение он потерял, электроинструменты продал, а бензин использовал в личных целях.

Согласно Уголовному кодексу РФ, за подобное деяние предусмотрена уголовная ответственность вплоть до лишения свободы на срок до шести лет. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Местонахождение похищенных электроинструментов установлено, они изъяты и возвращены владелице, сообщает пресс-служба управления МВД России по Амурской области.