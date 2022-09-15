Василий Орлов показал, как будут выглядеть школьные кафе

В Амурской области обновят столовые в образовательных заведениях – их планируется превратить в уютные кафе. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Василий Орлов и показал, как они будут выглядеть.

В следующем году в регионе появятся 27 школьных кафе. В этом году модернизация пищеблоков началась в Благовещенске, Тынде и Свободном.

До 2025 года планируется реконструировать 134 столовых. Основная идея проекта – создание комфортных условий для учебы и воспитания культуры здорового питания.

— В школьных кафе дети смогут не только поесть, но и отдохнуть между уроками, пообщаться с одноклассниками. В детях нужно воспитывать культуру здорового питания, считаю, что комфортные кафе помогут в этом, – отметил в своем телеграм-канале Василий Орлов.