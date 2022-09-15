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15сентября
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сегодня, 12:36 0

Василий Орлов показал, как будут выглядеть школьные кафе

Они придут на смену привычным столовым

Василий Орлов показал, как будут выглядеть школьные кафе
Фото: телеграм-канал Василия Орлова

В Амурской области обновят столовые в образовательных заведениях – их планируется превратить в уютные кафе. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Василий Орлов и показал, как они будут выглядеть.

В следующем году в регионе появятся 27 школьных кафе. В этом году модернизация пищеблоков началась в Благовещенске, Тынде и Свободном.

До 2025 года планируется реконструировать 134 столовых. Основная идея проекта – создание комфортных условий для учебы и воспитания культуры здорового питания.

— В школьных кафе дети смогут не только поесть, но и отдохнуть между уроками, пообщаться с одноклассниками. В детях нужно воспитывать культуру здорового питания, считаю, что комфортные кафе помогут в этом, – отметил в своем телеграм-канале Василий Орлов.

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#образование #отдых #школа

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