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15сентября
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сегодня, 12:13 0

В Зее по горячим следам поймали убийцу

Накануне он зарезал своего приятеля

В Зее по горячим следам поймали убийцу
Фото: Амур.инфо

В Зее по горячим следам задержали 31-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве. Происшествие случилось 12 сентября, сообщает управление МВД по Амурской области.

В дежурную часть позвонила жительница многоквартирного дома на улице Ленина. Следственно-оперативная группа по прибытии обнаружила тело мужчины.

Оперативники выяснили, что в квартире отдыхала компания. Два участника вечеринки поссорились, во время конфликта один нанес другому смертельное ножевое ранение, после чего сбежал с места преступления.

Личность амурчанина установили быстро, после ориентировку передали всем уличным нарядам полиции. Предполагаемого преступника задержали инспекторы ДПС.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Мужчину поместили в изолятор временного содержания, расследование продолжается.

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#Зея #криминал #происшествия

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