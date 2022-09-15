Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
15сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:51 0

Вода приходит и уходит: благовещенцы жалуются на непостоянство услуги

Проблема затронула четыре девятиэтажки в районе пересечения Зейская – Пушкина

Вода приходит и уходит: благовещенцы жалуются на непостоянство услуги
Фото: Амур.инфо

В редакцию Амур.инфо обратилась старшая дома № 47 на улице Пушкина. Она рассказала о проблеме с водоснабжением, из-за которой страдают жильцы девятиэтажек. Последние несколько дней услуга то появляется, то исчезает. Отследить закономерность жильцы не смогли, как ни пытались.

— 12 сентября отключили воду, потому что мы вызвали аварийку из-за поломки насосного шланга, который качает воду на четыре девятиэтажных дома. Это все происходит в нашем дворе. Роют там уже не первый раз. И вот теперь четыре дома находятся без воды. «Водоканал» нас кормит завтраками, объявления вывесили только вчера, что воду они дадут с 19:00 до 21:00, никаких больше объявлений не давали, что они приедут. Сегодня мы звонили самостоятельно. Нам сказали, что порыв в микрорайоне они считают более серьезной проблемой, а мы подождем. А сколько ждать непонятно, потому что на завтра работы у нас еще не назначены. Объявлений никаких не висит. Воду включают и выключают в хаотичном порядке. Сегодня её дали в 08:03, когда мы уже проводили детей в школу. Дети не могут ни умыться, ни позавтракать нормально. Вчера в 19:00 дали воду, но час не было напора. Когда мы начали ругаться и звонить в «Водоканал», нам сказали: «Терпите до завтра, наберите воду, чтобы пить, этого вам достаточно», – рассказывает Людмила.

За разъяснением ситуации корреспондент Амур.инфо обратился в АКС.

— Проблема в дефекте на сетях водопровода. Сейчас идет согласование работ. Наши специалисты начали подготовительные работы, идет согласование со всевозможными службами. Невозможно просто зайти и начать копать. Там большое скопление коммуникаций, все необходимо согласовать, провести подготовку. В ближайшее время начнут проводить работы по замене участка. Сегодня управляющая компания будет проинформирована о необходимости обновления объявлений с графиком подачи воды, – прокомментировали в амурских коммунальных системах.

Просмотров всего: 424

#ЖКХ #лонгрид

распечатать


Общество

«Евгений Онегин» в постановке театра Вахтангова насмешил амурского зрителя
Общество

В Благовещенске перекроют часть улицы 50 лет Октября
Общество

Таинственные останцы: среди бурейской тайги затаилась Храмовая гора
Общество

В Тынде потеплело