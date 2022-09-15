Вода приходит и уходит: благовещенцы жалуются на непостоянство услуги

В редакцию Амур.инфо обратилась старшая дома № 47 на улице Пушкина. Она рассказала о проблеме с водоснабжением, из-за которой страдают жильцы девятиэтажек. Последние несколько дней услуга то появляется, то исчезает. Отследить закономерность жильцы не смогли, как ни пытались.

— 12 сентября отключили воду, потому что мы вызвали аварийку из-за поломки насосного шланга, который качает воду на четыре девятиэтажных дома. Это все происходит в нашем дворе. Роют там уже не первый раз. И вот теперь четыре дома находятся без воды. «Водоканал» нас кормит завтраками, объявления вывесили только вчера, что воду они дадут с 19:00 до 21:00, никаких больше объявлений не давали, что они приедут. Сегодня мы звонили самостоятельно. Нам сказали, что порыв в микрорайоне они считают более серьезной проблемой, а мы подождем. А сколько ждать непонятно, потому что на завтра работы у нас еще не назначены. Объявлений никаких не висит. Воду включают и выключают в хаотичном порядке. Сегодня её дали в 08:03, когда мы уже проводили детей в школу. Дети не могут ни умыться, ни позавтракать нормально. Вчера в 19:00 дали воду, но час не было напора. Когда мы начали ругаться и звонить в «Водоканал», нам сказали: «Терпите до завтра, наберите воду, чтобы пить, этого вам достаточно», – рассказывает Людмила.

За разъяснением ситуации корреспондент Амур.инфо обратился в АКС.

— Проблема в дефекте на сетях водопровода. Сейчас идет согласование работ. Наши специалисты начали подготовительные работы, идет согласование со всевозможными службами. Невозможно просто зайти и начать копать. Там большое скопление коммуникаций, все необходимо согласовать, провести подготовку. В ближайшее время начнут проводить работы по замене участка. Сегодня управляющая компания будет проинформирована о необходимости обновления объявлений с графиком подачи воды, – прокомментировали в амурских коммунальных системах.