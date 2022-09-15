«Евгений Онегин» в постановке театра Вахтангова насмешил амурского зрителя

Фото: Наталья Поспелова

Казалось бы, Евгений Онегин – не та постановка, которая может удивить. Текст знаком со школьной скамьи, давно известно, чем все начнется и чем закончится – в общем, никакой интриги. Однако, удивлять спектакль начал сразу – на сцене появились два Онегиных.

Онегин в преклонном возрасте, которого сыграл Алексей Гуськов, во многом взял на себя роль автора рассказа. Многие лирические отступления, которыми изобилует роман, режиссер Римас Туминас вложил в уста умудренного опытом Евгения. Обращаясь к зрителю, он рассуждает о любви к себе, рассказывает о том, что бережно хранит письмо Татьяны, а также по-стариковски нравоучительно вставляет свое слово в отповедь Татьяне в саду.

фото: Наталья Поспелова

Леонид Бичевину досталась роль немногословная – его Евгений Онегин, непосредственный участник действа, как и положено, франт и соблазнитель. Из его уст мы слышим только пару фраз из разговора с Ленским, и заключительный монолог - письмо Онегина Татьяне, который, кстати, он прочитал блестяще. При этом, своей безмолвной игрой актер смог показать все то, чем наделил Онегина Пушкин – франтовство, умение соблазнять, пресыщенность жизнью, самодовольство.

Интересно, что Римас Туминас практически не отходит от текста романа, но с помощью бессловесных сцен вносит своё понимание в хорошо знакомую всем историю. Так, без слов показано знакомство Татьяны с будущим мужем. Седовласый старик и юная девушка едят на лавочке варенье из одной банки – и здесь мы видим сначала испуг, но потом и нежность к своему нелюбимому мужу.

фото: Наталья Поспелова

Некоторые реплики режиссер умело перекладывает из уст автора в уста персонажей, меня акценты. Например, если у Пушкина Ольга совершенно не горевала о Ленском, то у Туминаса она, безутешно рыдая, читает строки о том, что теперь о погибшем поэте напоминает лишь одинокая могила.

Стоит отметить комические моменты, которых в спектакле было достаточно. Большая часть комедийных ролей достались второстепенным персонажам: дворовым девкам, танцмейстеру, няне Татьяны. Так, поздравление Татьяны с именинами превращается в целый юмористический мини-спектакль, где каждый гость поздравляет ее забавными танцами и песнями.

фото: Наталья Поспелова

Сам Онегин при первом знакомстве с Татьяной производит впечатление своим умением выпить пять кувшинов брусничной воды, лихо сыгрануть на рояле и подпрыгнуть а-ля Дима Билан. Согласился бы с режиссером Пушкин, сказать сложно. Однако, не стоит забывать, что в своем романе в стихах поэт также охотно шутит над собой, над своими героями и над читателем.