Вечер памяти Пьера Нарцисса закончился дракой

Концертный директор Нарцисса Сергей Дворцов рассказал, что на вечере памяти артиста присутствовал только близкий круг. Уже под конец мероприятия без приглашения заявилась Ксения Грин, назвав себя женой Пьера. Бывшая супруга певца Валерия Калачёва указала ей на дверь, однако та снова пыталась попасть в заведение, где всё проходило.

По словам Дворцова, Грин стала угрожать ему и Валерии, все гости были в шоке. В какой-то момент Калачёва не выдержала и пошла разбираться. Сначала она пыталась решить конфликт на словах, а потом завязалась драка. Директор лично оттаскивал разъярённых женщин друг от друга. Он уверяет, что Валерия накинулась на Ксению с кулаками, потому что та сама её провоцировала.

Всё закончилось нарядом полиции. Грин написала заявление и обвинила Калачёву в нанесении побоев.

Ранее Ксения распространяла нелестные слухи о Валерии. Бывшая жена Нарцисса просила Грин не лезть в её семью и не тревожить память певца ложной информацией о своём «романе».

Калачёва заявляла, что бывшей и настоящей женой Пьера была и будет только она. По её словам, они с артистом всегда были вместе, несмотря на развод.