Леонид Бичевин: «Спектакль «Евгений Онегин» – о сожалении человека»

Фото: Наталья Поспелова

Государственный театр имени Евгений Вахтангова продолжает покорять сердца благовещенских зрителей. На сцене Общественно-культурного центра прошел спектакль «Евгений Онегин». Леонид Бичевин сыграл в нем главную роль, но перед этим дал интервью корреспонденту Амур.инфо.

— Леонид, мы приветствуем вас на «Амурской осени», приветствуем вас в Благовещенске. Расскажите о том, какой спектакль вы привезли. Какая у вас роль в этом спектакле? Немного о нем и о постановщике.

— Привезли «Евгения Онегина». Я играю молодого Онегина, Алексей Геннадьевич (Гуськов) играет Онегина в возрасте. Постановщик Римас Туминас.

Фото: Наталья Поспелова

— Естественно, у каждого постановщика есть свои «фишки», есть свое видение. Какое видение у этого режиссера?

— Здесь большую роль играет сценография. Правильная подача стихотворного текста, темпоритма. Все вместе это резонирует со сценографией – рифма с самой структурой сцены: зеркало и его отражение, отражение глубины сцены. Иногда, при хорошем освещении даже немного видно зрителей. Есть в этом такая «игра в игре», некий «перевертыш», который раскрывает смысл произведения – это и повторение чего-то в жизни человека, второй шанс, осознание упущенного времени и возможностей, сожаление. Наш спектакль – о сожалении человека, и эти воспоминания переплетаются с ощущением горечи.

— Каково это – играть с такими артистами на одной сцене? Ириной Купченко, Алексеем Гуськовым?

— Почетно.

— Они делятся своими рекомендациями в работе с ролью? Или у вас собственное видение и рекомендации не нужны?

— Собственное видение – безусловно. Тем не менее я всегда очень благодарен, когда Алексей Геннадьевич дает какие-то советы, всегда есть обратная связь, он очень отзывчивый и чуткий партнер. И это на самом деле очень важно. Потому что я не сразу вошел в спектакль. Я вошел в него только через шесть лет после премьеры. Римас предложил мне войти во второй состав. Это здорово.

Фото: Наталья Поспелова

— Вы впервые в Благовещенске?

— Нет, я уже второй раз в вашем городе.

— Как без этого вопроса: как вам город? Какие у вас любимые места?

— Я не знаю как каждый раз отвечать на этот вопрос (смеется). Ничего не успел еще посмотреть, потому что только-только вошел в какой-то ритм. Сказывается разница во времени. Я проснулся буквально два часа назад, а уже сейчас играть спектакль.

— Мы желаем вам успехов и, конечно, удачно отыграть спектакли!