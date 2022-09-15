Леонид Бичевин: «Спектакль «Евгений Онегин» – о сожалении человека»
Заслуженный артист России дал эксклюзивное интервью Амур.инфо
Государственный театр имени Евгений Вахтангова продолжает покорять сердца благовещенских зрителей. На сцене Общественно-культурного центра прошел спектакль «Евгений Онегин». Леонид Бичевин сыграл в нем главную роль, но перед этим дал интервью корреспонденту Амур.инфо.
— Леонид, мы приветствуем вас на «Амурской осени», приветствуем вас в Благовещенске. Расскажите о том, какой спектакль вы привезли. Какая у вас роль в этом спектакле? Немного о нем и о постановщике.
— Привезли «Евгения Онегина». Я играю молодого Онегина, Алексей Геннадьевич (Гуськов) играет Онегина в возрасте. Постановщик Римас Туминас.
Фото: Наталья Поспелова
— Естественно, у каждого постановщика есть свои «фишки», есть свое видение. Какое видение у этого режиссера?
— Здесь большую роль играет сценография. Правильная подача стихотворного текста, темпоритма. Все вместе это резонирует со сценографией – рифма с самой структурой сцены: зеркало и его отражение, отражение глубины сцены. Иногда, при хорошем освещении даже немного видно зрителей. Есть в этом такая «игра в игре», некий «перевертыш», который раскрывает смысл произведения – это и повторение чего-то в жизни человека, второй шанс, осознание упущенного времени и возможностей, сожаление. Наш спектакль – о сожалении человека, и эти воспоминания переплетаются с ощущением горечи.
— Каково это – играть с такими артистами на одной сцене? Ириной Купченко, Алексеем Гуськовым?
— Почетно.
— Они делятся своими рекомендациями в работе с ролью? Или у вас собственное видение и рекомендации не нужны?
— Собственное видение – безусловно. Тем не менее я всегда очень благодарен, когда Алексей Геннадьевич дает какие-то советы, всегда есть обратная связь, он очень отзывчивый и чуткий партнер. И это на самом деле очень важно. Потому что я не сразу вошел в спектакль. Я вошел в него только через шесть лет после премьеры. Римас предложил мне войти во второй состав. Это здорово.
Фото: Наталья Поспелова
— Вы впервые в Благовещенске?
— Нет, я уже второй раз в вашем городе.
— Как без этого вопроса: как вам город? Какие у вас любимые места?
— Я не знаю как каждый раз отвечать на этот вопрос (смеется). Ничего не успел еще посмотреть, потому что только-только вошел в какой-то ритм. Сказывается разница во времени. Я проснулся буквально два часа назад, а уже сейчас играть спектакль.
— Мы желаем вам успехов и, конечно, удачно отыграть спектакли!
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