Благовещенец зарезал доверчивую пенсионерку

Сотрудники областного СК завершили расследование уголовного дела по обвинению 34-летнего благовещенца в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «в» части 4 статьи 162 УК РФ и пунктом «з» части 2 статьи 105 УК РФ, сообщает следственное управление СК РФ по Амурской области.

Следствием установлено, что в феврале 2022 года мужчина нашел объявление в сети о продаже рассады и цветов. Он связался с женщиной, оставившей объявление, и договорился о встрече с её 82-летней матерью, у которой находились растения. Затем «огородник» несколько раз посещал квартиру в доме на улице Кантемирова в Благовещенске и покупал рассаду. За время визитов он не только вошел в доверие к пенсионерке, но и изучил обстановку в квартире. Во второй половине дня 4 марта благовещенец вновь пришел за новыми саженцами, но вместо покупки совершил убийство. Он нанес женщине множественные удары ножом, от которых она скончалась на месте. Затем злоумышленник похитил ювелирные украшения, деньги и телевизор.

Обвиняемый полностью признал свою вину. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи и освободился из мест лишения свободы за полгода до нового преступления.

Уголовное дело в ближайшее время будет передано в суд для рассмотрения по существу.

По информации областного СК, за совершенные преступления мужчина может получить наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет, либо пожизненное заключение.