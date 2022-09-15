Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
15сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:24 0

В амурской столице выбрали «Миссис Благовещенск 2022»

Конкурс организовал городской Союз пенсионеров

В амурской столице выбрали «Миссис Благовещенск 2022»
Фото: администрация Благовещенска

За титул боролись 11 конкурсанток в возрасте от 69 до 81 года. Победу завоевала Ольга Потапчук, сообщает мэрия Благовещенска.

В ходе конкурса участницам предстояло рассказать о себе в традиционной для подобных событий «Визитной карточке», продемонстрировать способности в кулинарном искусстве, проявить эрудицию, ответив на вопросы викторины, и показать свои таланты в «Минуте славы». Завершился конкурс дефиле в вечерних платьях.

Как отметили организаторы, зал был полон зрителей, пришедших поддержать своих конкурсанток.

фото: администрация Благовещенска

— Задачи нашего конкурса привлечь внимание общества к созидательно-творческой деятельности людей пожилого возраста. Конкурс позволил пожилым горожанам реализовать и показать свой художественный и интеллектуальный потенциал, самовыразиться и провести весело, творчески досуг, – отметили организаторы.

Просмотров всего: 2344

#культура #мэрия

распечатать


Общество

В Благовещенске перекроют часть улицы 50 лет Октября
Культура

На «Амурской осени» презентовали «Русский Амур»
Культура

В Благовещенске состоится IX Амурский библиотечный форум
Общество

Трагедия запутавшейся женщины: театр Вахтангова представил амурскому зрителю «Бовари»