В амурской столице выбрали «Миссис Благовещенск 2022»

За титул боролись 11 конкурсанток в возрасте от 69 до 81 года. Победу завоевала Ольга Потапчук, сообщает мэрия Благовещенска.

В ходе конкурса участницам предстояло рассказать о себе в традиционной для подобных событий «Визитной карточке», продемонстрировать способности в кулинарном искусстве, проявить эрудицию, ответив на вопросы викторины, и показать свои таланты в «Минуте славы». Завершился конкурс дефиле в вечерних платьях.

Как отметили организаторы, зал был полон зрителей, пришедших поддержать своих конкурсанток.

фото: администрация Благовещенска

— Задачи нашего конкурса привлечь внимание общества к созидательно-творческой деятельности людей пожилого возраста. Конкурс позволил пожилым горожанам реализовать и показать свой художественный и интеллектуальный потенциал, самовыразиться и провести весело, творчески досуг, – отметили организаторы.