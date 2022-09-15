Жителей амурского поселка завалило мусором

Фото: Елена Двоенко

Накануне в редакцию Амур.инфо обратилась жительница пятиэтажки посёлка Архара. Её дом и еще несколько многоэтажек неподалёку ранее относились к военному городку. Женщина пожаловалась на проблему вывоза мусора в их районе.

— У нас тут и дети маленькие, и хоккейная площадка в двух шагах, а мусор летит. Стучимся, бьёмся, но бесполезно всё. В управляющей компании сказали: что вы нам звоните? Есть региональный оператор, ему и звоните! Региональный оператор отвечает: когда будет машина, приедем, но уберём только из контейнеров, а мусор, который валяется рядом – не наши проблемы, – пояснила читательница в разговоре с корреспондентом Амур.инфо.

По ее словам, жильцы четырёх пятиэтажных домов неоднократно писали претензии по вывозу мусора региональному оператору, в службу ЖКХ, управляющую компанию и в администрацию. Однако толку, по её словам, нет. Сначала после телефонных жалоб жильцов мусор вывозили, но потом перестали реагировать на звонки.

Корреспондент Амур.инфо обратилась в администрацию посёлка за разъяснениями. Сначала заместитель главы администрации передала краткий ответ через секретаря: мусор уже вывезли. Затем согласилась рассказать о ситуации подробнее. Зоя Волкова объяснила, что вообще региональный оператор мусор вывозит, но у него бывают сбои.

— Когда мы в последний раз с ними (сотрудниками регионального оператора по вывозу мусора, – Прим.ред.) разговаривали, они сказали, что работник заболел, был на больничном, поэтому не везде качественно подчищали площадки. То, бывает, машина ломается. То одна машина, то две, то три машины, – пояснила замглавы администрации. Она заверила, что накануне очистили не только контейнеры, но и площадки вокруг них. Жители подтвердили информацию. Чистотой довольны, однако опасаются, что она ненадолго.

Амур.инфо будет следить за развитием событий.