Социально значимые авиарейсы оставили для амурчан до конца 2022 года

Из Благовещенска по-прежнему можно будет улететь во Владивосток, Хабаровск, Южно-Сахалинск и Якутск. В остальные значимые города двух регионов можно попасть с пересадкой в Хабаровске, а в Петропавловск-Камчатский – через Южно-Сахалинск. Авиакомпании «Аврора» и «Якутия» продлили продажу авиабилетов на ряд социально значимых рейсов до конца 2022 года.

Как сообщает амурский минтранс, уже открыта продажа на рейсы: Владивосток – Благовещенск

Владивосток – Чита

Красноярск – Улан-Удэ

Красноярск – Якутск

Хабаровск – Улан-Удэ

Хабаровск – Анадырь

Хабаровск – Мирный

Хабаровск – Нерюнгри

Хабаровск – Благовещенск

Хабаровск – Чита

Южно-Сахалинск – Благовещенск

Южно-Сахалинск – Петропавловск-Камчатский

Якутск – Улан-Удэ

Якутск – Благовещенск

Якутск – Чита

Якутск – Хабаровск Полеты в этих направлениях выполняются на воздушном судне «Sukhoi Superjet 100».

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#транспорт #Дальний Восток

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Елена Попович