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Социально значимые авиарейсы оставили для амурчан до конца 2022 года
Несколько авиакомпаний продлили сроки продажи билетов
Фото: Амур.инфо
Из Благовещенска по-прежнему можно будет улететь во Владивосток, Хабаровск, Южно-Сахалинск и Якутск. В остальные значимые города двух регионов можно попасть с пересадкой в Хабаровске, а в Петропавловск-Камчатский – через Южно-Сахалинск. Авиакомпании «Аврора» и «Якутия» продлили продажу авиабилетов на ряд социально значимых рейсов до конца 2022 года.
Как сообщает амурский минтранс, уже открыта продажа на рейсы:
- Владивосток – Благовещенск
- Владивосток – Чита
- Красноярск – Улан-Удэ
- Красноярск – Якутск
- Хабаровск – Улан-Удэ
- Хабаровск – Анадырь
- Хабаровск – Мирный
- Хабаровск – Нерюнгри
- Хабаровск – Благовещенск
- Хабаровск – Чита
- Южно-Сахалинск – Благовещенск
- Южно-Сахалинск – Петропавловск-Камчатский
- Якутск – Улан-Удэ
- Якутск – Благовещенск
- Якутск – Чита
- Якутск – Хабаровск
Полеты в этих направлениях выполняются на воздушном судне «Sukhoi Superjet 100».
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