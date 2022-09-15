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15сентября
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сегодня, 09:51 0

Социально значимые авиарейсы оставили для амурчан до конца 2022 года

Несколько авиакомпаний продлили сроки продажи билетов

Социально значимые авиарейсы оставили для амурчан до конца 2022 года
Фото: Амур.инфо

Из Благовещенска по-прежнему можно будет улететь во Владивосток, Хабаровск, Южно-Сахалинск и Якутск. В остальные значимые города двух регионов можно попасть с пересадкой в Хабаровске, а в Петропавловск-Камчатский – через Южно-Сахалинск. Авиакомпании «Аврора» и «Якутия» продлили продажу авиабилетов на ряд социально значимых рейсов до конца 2022 года.

Как сообщает амурский минтранс, уже открыта продажа на рейсы:

  • Владивосток – Благовещенск
  • Владивосток – Чита
  • Красноярск – Улан-Удэ
  • Красноярск – Якутск
  • Хабаровск – Улан-Удэ
  • Хабаровск – Анадырь
  • Хабаровск – Мирный
  • Хабаровск – Нерюнгри
  • Хабаровск – Благовещенск
  • Хабаровск – Чита
  • Южно-Сахалинск – Благовещенск
  • Южно-Сахалинск – Петропавловск-Камчатский
  • Якутск – Улан-Удэ
  • Якутск – Благовещенск
  • Якутск – Чита
  • Якутск – Хабаровск

Полеты в этих направлениях выполняются на воздушном судне «Sukhoi Superjet 100».

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#транспорт #Дальний Восток

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