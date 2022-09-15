Таинственные останцы: среди бурейской тайги затаилась Храмовая гора

Когда-то в бурейской тайге были огромные горы, образовавшиеся в результате тектонических сдвигов миллионы лет назад. Со временем они стали разрушаться и сейчас там остались только самые крепкие породы, раскиданные по всей тайге в районе Талакана. Добраться до них не так-то просто. Идти стоит только с опытным проводником или в составе тургруппы с гидом, который знает эти места. Медведи в этих краях совсем не виртуальные, чапыжник местами такой густой, что хоть иди через него с мачете, да и дорога до ближайшего людного места дальняя, заблудиться ничего не стоит.

Маршрут туда и обратно (от базы посреди реки Бурея) минимум 16 километров, это если посмотреть одну-две группы останцев, а их там раскидано не сосчитать. До базы можно добраться на катере от Талакана, плыть около часа. А дальше по зимнику, а потом через тайгу.

Фото: Елизавета Пучкова

Наградой за такой сложный маршрут служат потрясающие виды с высоты останцев – на бурейское «море» и бескрайнюю тайгу, которая сейчас переодевается в осенние краски.

Фото: Наталья Баландина / Амур.инфо

Сейчас это место только набирает популярность у туристов, ведь останцы были обнаружены совсем недавно, в 2020-м году. До этого вековые глыбы прятались в густой растительности.

Фото: Наталья Баландина / Амур.инфо

Каждый из «островков» уникален. Одна группа нерукотворных сооружений похожа на будто вырубленные из камня профили людей, другие – на как будто установленные человеком каменные столбы из грубого камня, третьи – на «логово дракона».

Фото: Владимир Мурмило

Это, кстати, у знатоков этих мест одна из любимых локаций. Остроконечные останцы принимают форму круга со свободным пространством внутри и кажется, будто это гнездо мифического зверя, который вот-вот прилетит на ночевку.

Фото: Владимир Мурмило

Конечно, в амурские морозы в такое путешествие, да еще и с большим рюкзаком за плечами, где лежит палатка, спальник и все необходимое для зимнего похода, отважиться пойти не каждый. Поэтому туристам предлагают более простые варианты с размещением на ближайшей базе примерно в восьми километрах от горы и маршрут налегке, с рюкзаком, в который с собой нужно взять только термос, перекус и на всякий случай дождевик.

Фото: Наталья Баландина / Амур.инфо

Дополнительного снаряжения не требуется. Хотя, при желании, можно взять с собой треккинговые палки. Опытные походники настаивают: с ними удобнее. А чтобы взобраться на останцы и сделать фотографии на самых вершинах, достаточно иметь ботинки с крепкой нескользящей подошвой, в идеале треккинговые, специально приспособленные для долгих пеших маршрутов.

Фото: Яна Кошкарева