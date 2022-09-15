«Солнечная» амурчанка взяла золото всероссийских соревнований

Накануне 20-летняя Анна Онодал вернулась с соревнований по плаванию, которые проходили с 7 по 12 сентября в столице Республики Татарстан. После этого Аня, её мама Юлия и тренер Кирилл Лябишев дали интервью Амур.инфо. Корреспонденту они рассказали о достижениях и хобби «солнечной» девушки, а также о сложном пути к успеху.

— Это была всероссийская спецолимпиада по плаванию «Победим вместе», – рассказывает тренер Ани Кирилл Лябишев.– В этом году география участников очень расширилась, поэтому в следующем году возможна переквалификация этих соревнований во всемирные. На эту спецолимпиаду приезжали участники из Узбекистана, Италии, Белорусии, Казахстана. На открытии было вывешено около шести-семи флагов. Проходят соревнования традиционно в Казани. Ездить туда бывает накладно, но менять место проведения пока не собираются.

Так же как и Аня не планирует завершать тренировки. А тренируется она практически без перерывов. Две стабильные тренировки в неделю в спортцентре, перед соревнованиями добавляется минимум еще одна тренировка с тренером Кириллом, кроме того, девушка самостоятельно занимается в аквапарке «Плаза».

— Раньше мы догоняли до пяти тренировок в неделю, – добавляет мама Ани.

По словам Кирилла Лябишева, тренировки отменяются только по состоянию здоровья. Особенные дети даже обычное ОРВИ переносят гораздо сложнее. А после болезни приходится долго восстанавливаться. Именно поэтому тренер и семья Ани долго сомневались, везти ли ее на соревнования в этом году.

Но несмотря на то, что девушка не полностью восстановилась после болезни, она показала отличный результат. Завоевала четыре бронзовые медали, две серебряные и одну золотую.

— Такого рода соревнования – это не спорт высших достижений. У нас не было настроя, что мы едем туда побеждать. Подобного рода соревнования – это больше способ социализации таких детей. Они там находят новых друзей, заводят новые знакомства. Там такая атмосфера, в которую сразу погружаешься. Касаемо результатов. Да, хочется, чтобы результат постоянно улучшался. У нас перед вылетом были свои «домашние старты», на которых Аня показала свое время, но на соревнованиях результаты улучшила. Она большая молодец, – рассказывает Кирилл Лябишев.

Фото: Амур.инфо

По словам Юлии Онодал, она не очень переживает, отпуская дочь на соревнования с тренером.

— Честно сказать, нам с тренерами очень повезло. Мы уже восемь лет ездим, и я уже не волнуюсь, потому что вижу, как душевно они относятся к Ане здесь и не только в плане тренировок. Они участвуют и в наших семейных праздниках и торжествах. Аня считает тренера вторым папой, – объясняет Юлия.

На выступлениях дочери женщина была всего дважды: в 2016 и 2021 годах. Юлия рассказывает, что в первый раз тренер посоветовал ей остаться в раздевалке, так как она отвлекала Аню, выражая свои эмоции и поддерживая дочь. Поэтому она решила с Аней не ездить. Но во второй раз Юлия, вспомнив прошлый опыт, даже не рассказала дочери, где будет сидеть.

— Переживала за нее со слезами на глазах. И за тех детей, которые ее окружают. Эмоции просто переполняли меня, – говорит амурчанка.

Видео: Кирилл Лябишев

Мама «солнечной» спортсменки расстроена только тем, что дочь не может представлять на соревнованиях свой регион и выступает за Москву. В Амурской области нет своей команды, хотя на плавание ходит достаточно особенных ребят. Но на соревнования Аня уже который раз выезжает одна.

Из-за того, что в области нет команды и поездки из областного бюджета не финансируются, семья Ани каждый раз тратит до 100 тысяч рублей, чтобы отвезти девушку на соревнования. Тренеры, в свою очередь, работают бесплатно.

Но кроме достижений в спорте, у Ани есть и другие победы. Девушка смогла получить профессию пекаря и даже успела поработать.

— Министерство образования ограничивает выбор профессий. На тот момент, когда мы поступали, предлагалось восемь. В Благовещенске была возможность отучиться либо на пекаря, либо на швею. Аня с детства проявляла интерес к готовке. Мы ходили на курсы к именитым поварам города, где она набралась знаний. Поэтому мы выбрали профессию пекаря. У нас есть даже небольшой стаж – три месяца. Но трагедия в том, что Аня работала в большой пекарне, где работают граждане Узбекистана, и она не понимала, что от неё хотят. Также в пекарнях не всегда соблюдаются нормы отдыха и температурного режима. Для Ани это очень тяжело. И это ночная работа, днем она спит, а ей нужно ходить на тренировки, – рассказывает Юлия Онодал.

Несмотря на неудачу с работой, учеба все равно пошла девушке на пользу. Теперь она радует домашних своей выпечкой.

— Я готовлю сама, без мамы. Пеку булочки, батоны и блинчики, – говорит Аня.

На достигнутом, говорит, она не остановится. Планирует получить еще одно образование.

— Весной Ане предложили встать на учет в центре занятости, пройти обучение по программе WorldSkills, сменить направление и устроиться на работу. Но Аня приболела, а потом стала готовиться к соревнованиям и до центра занятости пока не дошла. Но, я думаю, что министерство образования могло бы предоставить нам возможность выбрать профессию не строго по тому списку, который они предлагают, а обучиться, например, архивному делу. К тому же в Благовещенске есть колледж культуры, где учат на библиотекарей. В принципе можно было бы в библиотеке работать, – рассказывает мама девушки.

Помимо учебы и работы у Ани есть хобби. Она увлекается дизайном. Все свои идеи девушка рисует в альбоме, который завела специально для этого. Свой альбом она берет и на соревнования, там она добавляет туда новые детали, понравившиеся ей в поездке.

Аня рассказывает, что сама создала дизайн своей комнаты. В розовом стиле.

Юлия говорит, что больше чем гордится своей дочерью, это чувство не описать. А тренер Кирилл Лябишев испытывает гордость не только за талантливую Аню, но и за таких родителей, как Юлия, которые занимаются со своими детьми и много вкладывают в их воспитание и социализацию.