В Минфине дали советы, как не потерять накопления

Замминистра финансов России Алексей Моисеев рассказал, как сберечь накопленные деньги.

Советы главного финансового ведомства опубликовала «Газета.Ru» со ссылкой на РИА «Новости»: интервью агентству дал заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

— Вместо сбережений в иностранной валюте (недружественных стран – «Газета.Ru») надо либо сберегать в национальной валюте, либо в дружественной валюте», – сказал он.

Кроме того, Алексей Моисеев отметил, что можно потратить накопления и на покупку товаров, запчастей или расходных материалов, которые могут оказаться недоступными.

— Потому что быть уверенным в ритмических поставках чего там ни было, наверное, нельзя, – уточнил замминистра.