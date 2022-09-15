В Минфине дали советы, как не потерять накопления
В какой валюте хранить и на что лучше тратить
Замминистра финансов России Алексей Моисеев рассказал, как сберечь накопленные деньги.
Советы главного финансового ведомства опубликовала «Газета.Ru» со ссылкой на РИА «Новости»: интервью агентству дал заместитель министра финансов Алексей Моисеев.
— Вместо сбережений в иностранной валюте (недружественных стран – «Газета.Ru») надо либо сберегать в национальной валюте, либо в дружественной валюте», – сказал он.
Кроме того, Алексей Моисеев отметил, что можно потратить накопления и на покупку товаров, запчастей или расходных материалов, которые могут оказаться недоступными.
— Потому что быть уверенным в ритмических поставках чего там ни было, наверное, нельзя, – уточнил замминистра.
Просмотров всего: 39