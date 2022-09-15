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15сентября
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сегодня, 08:59 0

В Минфине дали советы, как не потерять накопления

В какой валюте хранить и на что лучше тратить

В Минфине дали советы, как не потерять накопления
Фото: Амур.инфо

Замминистра финансов России Алексей Моисеев рассказал, как сберечь накопленные деньги.

Советы главного финансового ведомства опубликовала «Газета.Ru» со ссылкой на РИА «Новости»: интервью агентству дал заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

— Вместо сбережений в иностранной валюте (недружественных стран – «Газета.Ru») надо либо сберегать в национальной валюте, либо в дружественной валюте», – сказал он.

Кроме того, Алексей Моисеев отметил, что можно потратить накопления и на покупку товаров, запчастей или расходных материалов, которые могут оказаться недоступными.

— Потому что быть уверенным в ритмических поставках чего там ни было, наверное, нельзя, – уточнил замминистра.

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#экономика #финансы

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