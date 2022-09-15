В Благовещенске состоится IX Амурский библиотечный форум
Открытие 19 сентября в 15:00 в областной научной библиотеке
Форум пройдет в Благовещенске с 19 по 25 сентября и соберет на своих площадках издательства, книготорговые организации, учреждения культуры и образования, писательские общественные организации и библиотекарей Амурской области и других регионов, сообщает минкультуры Амурской области.
Участники определят направления развития библиотечного дела в РФ до 2030 года, обсудят развитие общественного диалога и содействие интеллектуальному и социальному развитию населения.
В рамках Библиофорума пройдут профессиональные площадки, а также областной профессиональный конкурс специалистов муниципальных библиотек Амурской области «Библиотекарь года».
Библиофорум помогает вырабатывать у библиотечных специалистов профессиональную мотивацию к саморазвитию и самореализации, сообщает минкультуры региона.
Учредителем форума является минкультуры Амурской области, организатором – амурская областная научная библиотека имени Николая Муравьева-Амурского.
Просмотров всего: 35