В Благовещенске состоится IX Амурский библиотечный форум

Форум пройдет в Благовещенске с 19 по 25 сентября и соберет на своих площадках издательства, книготорговые организации, учреждения культуры и образования, писательские общественные организации и библиотекарей Амурской области и других регионов, сообщает минкультуры Амурской области.

Участники определят направления развития библиотечного дела в РФ до 2030 года, обсудят развитие общественного диалога и содействие интеллектуальному и социальному развитию населения. В рамках Библиофорума пройдут профессиональные площадки, а также областной профессиональный конкурс специалистов муниципальных библиотек Амурской области «Библиотекарь года». Библиофорум помогает вырабатывать у библиотечных специалистов профессиональную мотивацию к саморазвитию и самореализации, сообщает минкультуры региона. Учредителем форума является минкультуры Амурской области, организатором – амурская областная научная библиотека имени Николая Муравьева-Амурского.

Просмотров всего: 35

#культура

распечатать

Светлана Овчинникова