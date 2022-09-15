Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
15сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 08:04 0

В Благовещенске состоится IX Амурский библиотечный форум

Открытие 19 сентября в 15:00 в областной научной библиотеке

В Благовещенске состоится IX Амурский библиотечный форум
Фото: министерство культуры и национальной политики Амурской области

Форум пройдет в Благовещенске с 19 по 25 сентября и соберет на своих площадках издательства, книготорговые организации, учреждения культуры и образования, писательские общественные организации и библиотекарей Амурской области и других регионов, сообщает минкультуры Амурской области.

Участники определят направления развития библиотечного дела в РФ до 2030 года, обсудят развитие общественного диалога и содействие интеллектуальному и социальному развитию населения.

В рамках Библиофорума пройдут профессиональные площадки, а также областной профессиональный конкурс специалистов муниципальных библиотек Амурской области «Библиотекарь года».

Библиофорум помогает вырабатывать у библиотечных специалистов профессиональную мотивацию к саморазвитию и самореализации, сообщает минкультуры региона.

Учредителем форума является минкультуры Амурской области, организатором – амурская областная научная библиотека имени Николая Муравьева-Амурского.

Просмотров всего: 35

#культура

распечатать


Культура

На «Амурской осени» презентовали «Русский Амур»
Общество

Трагедия запутавшейся женщины: театр Вахтангова представил амурскому зрителю «Бовари»

В России и мире

Французский режиссёр Жан-Люк Годар ушёл из жизни при помощи эвтаназии
Видео

«Амурская осень»: говорим про театр и разыгрываем билет