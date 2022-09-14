В Благовещенске перекроют часть улицы 50 лет Октября

В связи с этим с 9:00 перекроют половину проезжей части на участке улица 50 лет Октября между Текстильной и Перспективной.

Мэрия Благовещенска просит жителей города заранее планировать свой маршрут с учетом проводимых дорожных работ, чтобы сэкономить свое время.

Ремонтные работы на данном участке потребуют времени и терпения от горожан. Завершить их планируется к вечеру 3 октября.