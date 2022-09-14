В Благовещенске перекроют часть улицы 50 лет Октября
Причиной этого стала авария на сетях теплоснабжения
Специалисты АКС приступят к работам по устранению аварии на сетях теплоснабжения в районе дома по 50 Лет Октября, 204 утром 15 сентября, сообщает администрация Благовещенска.
В связи с этим с 9:00 перекроют половину проезжей части на участке улица 50 лет Октября между Текстильной и Перспективной.
Мэрия Благовещенска просит жителей города заранее планировать свой маршрут с учетом проводимых дорожных работ, чтобы сэкономить свое время.
Ремонтные работы на данном участке потребуют времени и терпения от горожан. Завершить их планируется к вечеру 3 октября.
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