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14сентября
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сегодня, 20:45 0

В Благовещенске перекроют часть улицы 50 лет Октября

Причиной этого стала авария на сетях теплоснабжения

В Благовещенске перекроют часть улицы 50 лет Октября
Фото: Амур.инфо

Специалисты АКС приступят к работам по устранению аварии на сетях теплоснабжения в районе дома по 50 Лет Октября, 204 утром 15 сентября, сообщает администрация Благовещенска.

В связи с этим с 9:00 перекроют половину проезжей части на участке улица 50 лет Октября между Текстильной и Перспективной.

Мэрия Благовещенска просит жителей города заранее планировать свой маршрут с учетом проводимых дорожных работ, чтобы сэкономить свое время.

Ремонтные работы на данном участке потребуют времени и терпения от горожан. Завершить их планируется к вечеру 3 октября.

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#дороги #ЖКХ #мэрия

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