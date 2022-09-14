Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
14сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:42 0

Студенты возмущены новым цветом корпуса Благовещенского педуниверситета

В вузе заявили, что так и было задумано

Студенты возмущены новым цветом корпуса Благовещенского педуниверситета
Фото: Амур.инфо

В редакцию Амур.инфо обратилась студентка БГПУ. Она сообщила, что студенты университета в недоумении от того, что находящийся на реставрации корпус вуза покрасили не в кирпично-красный.

— Я студент-заочник. И редко бываю в учебном заведении. Очень радует глаз обновленный фасад центрального корпуса. Да и БГПУ всегда выделялся среди других вузов своей историей, преподавательским составом, интерьером и экстерьером. Надеюсь, что это какой-то подготовительный слой. Иначе из-за этого цвета он теряет свою индивидуальность. Этот бежевый цвет невзрачный и простой. Точно не для такого учебного заведения, – поделилась мнением Вероника.

Корреспондент редакции Амур.инфо обратился за разъяснениями к сотруднику университета.

— Это настоящий цвет. Было проведено детальное исследование. Мы с государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия думали, что цвет должен быть какой-нибудь бежевый. Но слой за слоем снимали краску и докопались до начального. Этот цвет такой, каким был изначально. Корпуса разного цвета, потому что построены в разные эпохи, центральный – памятник архитектуры, а этот построен уже после пожара в 1960-е годы, – пояснил руководитель института Конфуция БГПУ Николай Кухаренко.

Он добавил, что таким образом соблюдается цветовая концепция квартала: здания, расположенные ближе к улице Трудовой, схожего цвета.

Просмотров всего: 1138

#образование #строительство

распечатать


Экономика

Василий Орлов: «Наша задача – обеспечить стройки региона местными квалифицированными кадрами»
Общество

Россиянам компенсируют отсутствие места в детском саду
Общество

«Кванториум-28» впервые набирает группы для дошкольников
Общество

В Магдагачах отремонтировали плотину, от которой зависело начало отопительного сезона