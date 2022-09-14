Министр сельского хозяйства РФ проверил амурскую сою

Сегодня в Амурской области работает министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев. В рамках визита он встретился с губернатором Амурской области Василием Орловым, а также посетил научно-исследовательский институт сои.

Глава области на рабочей встрече презентовал сельскохозяйственный потенциал региона, рассказал об основных видах деятельности и перспективах дальнейшего развития отрасли.

— Развитие агропромышленного комплекса – одно из ключевых направлений работы правительства региона. В 2022 году из областного бюджета на это направили более миллиарда рублей, это в три раза выше уровня 2018 года. АПК формирует 13,7 % валового регионального продукта Амурской области и является важной составной частью экономики. Ведущей отраслью сельского хозяйства региона является растениеводство, на долю которого приходится более 60 % объема сельхозпроизводства, – сообщил на встрече губернатор Амурской области.

Дмитрий Патрушев отметил, что сельхозугодия Амурской области регулярно подвергаются подтоплениям. Нивелировать погодные риски поможет развитие мелиорации. Министр поручил работу в этом направлении продолжать и активно участвовать в госпрограммах.

Во время посещения Всероссийского научно-исследовательского института сои в Благовещенске министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев и губернатор Василий Орлов обсудили обеспеченность аграриев отечественными семенами.

Глава Минсельхоза России отметил, что нашему региону необходимо сделать упор на использование семян отечественной селекции и обеспечить растениеводам возможность закупать их в нужных количествах.

— С институтом сои наши сельхозтоваропроизводители работают активно. Сегодня порядка 60 % семян, которые используют амурские аграрии, производит наш институт, 30 % – зарубежные семена и 10 % – отечественные семена других производителей. Потребность в отечественных семенах есть и будет возрастать, – отметил Василий Орлов.