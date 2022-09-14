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14сентября
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сегодня, 17:55 0

Российский посол в Китае возвращается на родину

Андрей Денисов завершил свою миссию

Российский посол в Китае возвращается на родину
Фото: телеграм-канал посольства России в Китае

После 20 лет работы в Пекине российский посол Андрей Денисов завершил свою миссию. Перед отъездом в Россию он попрощался с китайскими друзьями в коротком видео, где подвел итоги своей работы.

— Из моего почти полувекового рабочего стажа 20 лет я провел в Пекине, впервые приехав в Китай в 1973 году. Все эти годы я имел уникальную возможность наблюдать за феноменальными успехами вашей страны. Мы достигли значительных прорывов в двусторонних отношениях. Под стратегическим руководством президента Владимира Путина и председателя Си Цзиньпина российско-китайские отношения достигли наивысшего исторического уровня и вступили в новую эпоху. Мы поддерживаем друг друга в вопросах, затрагивающих коренные интересы, включая суверенитет и территориальную целостность, «плечом к плечу» взаимодействуем на международной арене, – сказал Андрей Иванович на прощание китайским друзьям.

Он также пожелал им счастья, здоровья и благополучия, а стране – могущества и процветания, сообщает посольство России в Китае.

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#Китай

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