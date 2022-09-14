В Амурской области растет потребность в гостиницах международного уровня

«Это партнерство взаимовыгодное. Это абсолютная прозрачность, взаимные обязательства, жесткие обязательства инвестора закончить объект вовремя. Инвестор получает льготные кредиты со ставкой от 3 до 5 %, деньги в капитал, сопутствующую инфраструктуру, дороги, энергетику и так далее. Все это создает предпосылки для ускоренного развития инфраструктуры», – отметил Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер также напомнил, что президент Владимир Путин в ходе заседания Госсовета по туризму во Владивостоке поддержал решение о наделении Корпорации «Туризм.РФ» полномочиями агента Российской Федерации по совершению от своего имени сделок с земельными участками, находящимися в федеральной собственности. Это позволит сократить время на подготовку инвестиционного лота на срок от шести до девяти месяцев и быстрее выйти на строительную площадку.

Финансовую и организационную поддержку в Амурской области «Туризм.РФ» окажет двум крупным проектам, расположенным на территории «Золотая миля» в Благовещенске. Речь идет о многофункциональном комплексе со спортивным и культурными объектами общей площадью 40 тысяч квадратных метров, а также четырехзвездочном гостиничном комплексе на 224 номера.

Как отметила первый заместитель министра экономического развития и внешних связей области Екатерина Киреева, «Золотая миля» является якорным туристическим проектом в Амурской области. В дальнейшем он станет визитной карточкой и точкой притяжения для всех жителей и гостей Благовещенска. На ней предусмотрено создание сразу нескольких знаковых объектов, часть из которых уже строится. Например, пространство «Трибуна-Холл» и терминал трансграничной канатной дороги. Многофункциональный центр и современная гостиница станут продолжением этого единого туристического комплекса.

«Потребность в появлении гостиниц высокого международного уровня в Амурской области отмечаем уже сейчас, а в условиях роста туристического потока и реализации крупных международных транспортных проектов этот вопрос становится еще актуальнее. Создание гостиничной инфраструктуры – работы на перспективу. Мы её видим и хотим, чтобы всем туристам было комфортно отдыхать в областной столице. Соглашение с Корпорацией «Туризм.РФ» является хорошим примером совместной работы правительства и крупного бизнеса в этом направлении. Поддержка инвесторов, реализующих такие масштабные проекты, имеет большое значение в нынешних условиях», – добавила Екатерина Киреева.