Одиннадцать российских аэропортов по-прежнему закрыты

Режим временного ограничения полётов в 11 российских аэропортах продлён до 22 сентября 2022 года (03:45 по московскому времени).

Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Остальные аэропорты Российской Федерации работают штатно, сообщает Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация).

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Виктория Большакова