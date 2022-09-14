Амурскую область защитят от заразы

В Шимановском районе Амурской области завершены работы по установке карантинной полосы вдоль государственной границы. Она необходима для защиты амурских территорий от возможного заноса заразных заболеваний со стороны пограничной реки.

Начало буферной зоны отмечено специальными табличками. Карантинная полоса уже появилась в двух селах – Ушаково и Нововоскресеновке. Ранее такие же таблички появились в пограничных селах Благовещенского района. Полоса пройдет через 11 муниципальных образований вдоль государственной границы по реке Амур. Ее ширина составит 50 метров, а длина – 1250 километров. Работы завершатся до конца текущего года.

В зоне карантинной полосы запрещено держать и пасти скот, размещать пасеки, косить сено и заготавливать корма для животных. За нарушение запретов амурчан ждут штрафы от 300 до 1000 рублей. А животным придется провести две недели на карантине, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

— Установка карантинной полосы – вынужденная мера, связанная с нестабильной эпизоотической ситуацией в Китае. К сожалению, от «соседей» Амурская область регулярно получает неприятные «подарки», среди которых может быть и бешенство, и АЧС. Иногда инфицированные животные пересекают границу по воде или льду, в теплое время года к нашему берегу время от времени прибивает туши павших животных. В таких случаях на место оперативно выезжают специалисты, проводят исследования и дезинфекцию, но риск распространения возможной инфекции все равно остается. Именно для того, чтобы свести его к минимуму и нужна карантинная полоса, – рассказал начальник амурского управления ветеринарии Сергей Самохвалов.