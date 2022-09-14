Марина Хлебникова впервые появилась на публике после страшного пожара
Певица вышла на сцену в честь юбилея Москвы
Марина Хлебникова вернулась к прежней жизни спустя 10 месяцев после пожара и долгой реабилитации. 56-летняя певица выступила для россиян в честь Дня города. Поклонники артистки оценили её внешний вид и поздравили с полным выздоровлением, сообщает Woman.
В ноябре 2021 года в квартире Марины Хлебниковой случился страшный пожар. Певица вернулась с гастролей уставшей и сразу легла спать, а пришла в себя уже в больнице. С ужасными ожогами она оказалась в реанимации. Поначалу Хлебникова даже не могла дышать самостоятельно, поскольку больше всего пострадали её лицо и дыхательные пути.
Врачи боялись давать прогнозы, когда артистка сможет вернуться к привычной жизни и выйти на сцену. Марина перенесла несколько пластических операций, а после выписки объявила, что готова записывать новую песню.
Через четыре месяца после трагедии певица начала ездить в студию, чтобы тренировать связки. Вскоре появился её новый трек с певцом Russell Ray.
В августе Хлебникова посетила похороны поэта Германа Витке, который был автором многих её песен. Артистка пришла на прощание в парике и перчатках, а её глаза закрывали тёмные очки.
А недавно певица показала, что уже восстановилась. Марина опубликовала в своем блоге видеопоздравление в день юбилея Москвы. В честь такого праздника она впервые после трагедии решилась выйти на сцену. Поклонники оценили её свежесть, блеск глаз и лучезарную улыбку, а также поздравили исполнительницу с полным выздоровлением.
Недавно стало известно, что стало причиной страшного пожара в квартире Хлебниковой. Несмотря на слухи о непотушенной сигарете, настоящей причиной стали провода старой лампы. Специалисты именно там обнаружили очаг возгорания.
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