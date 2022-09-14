Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
14сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:22 0

Марина Хлебникова впервые появилась на публике после страшного пожара

Певица вышла на сцену в честь юбилея Москвы

Марина Хлебникова впервые появилась на публике после страшного пожара
Фото: popcornnews.ru

Марина Хлебникова вернулась к прежней жизни спустя 10 месяцев после пожара и долгой реабилитации. 56-летняя певица выступила для россиян в честь Дня города. Поклонники артистки оценили её внешний вид и поздравили с полным выздоровлением, сообщает Woman.

В ноябре 2021 года в квартире Марины Хлебниковой случился страшный пожар. Певица вернулась с гастролей уставшей и сразу легла спать, а пришла в себя уже в больнице. С ужасными ожогами она оказалась в реанимации. Поначалу Хлебникова даже не могла дышать самостоятельно, поскольку больше всего пострадали её лицо и дыхательные пути.

Врачи боялись давать прогнозы, когда артистка сможет вернуться к привычной жизни и выйти на сцену. Марина перенесла несколько пластических операций, а после выписки объявила, что готова записывать новую песню.

Через четыре месяца после трагедии певица начала ездить в студию, чтобы тренировать связки. Вскоре появился её новый трек с певцом Russell Ray.

В августе Хлебникова посетила похороны поэта Германа Витке, который был автором многих её песен. Артистка пришла на прощание в парике и перчатках, а её глаза закрывали тёмные очки.

А недавно певица показала, что уже восстановилась. Марина опубликовала в своем блоге видеопоздравление в день юбилея Москвы. В честь такого праздника она впервые после трагедии решилась выйти на сцену. Поклонники оценили её свежесть, блеск глаз и лучезарную улыбку, а также поздравили исполнительницу с полным выздоровлением.

Недавно стало известно, что стало причиной страшного пожара в квартире Хлебниковой. Несмотря на слухи о непотушенной сигарете, настоящей причиной стали провода старой лампы. Специалисты именно там обнаружили очаг возгорания.

Просмотров всего: 183

#здоровье #происшествия #соцсети #шоу-бизнес

распечатать


В России и мире

Мать Пьера Нарцисса запретила проводить вечер памяти сына
В России и мире

Макс Барских взял новый псевдоним и начал петь на английском языке
Происшествия

273 дальневосточника отправились в путь подшофе

Происшествия

В Тынде восьмилетнего мальчика покусала собака