Марина Хлебникова впервые появилась на публике после страшного пожара

В ноябре 2021 года в квартире Марины Хлебниковой случился страшный пожар. Певица вернулась с гастролей уставшей и сразу легла спать, а пришла в себя уже в больнице. С ужасными ожогами она оказалась в реанимации. Поначалу Хлебникова даже не могла дышать самостоятельно, поскольку больше всего пострадали её лицо и дыхательные пути.

Врачи боялись давать прогнозы, когда артистка сможет вернуться к привычной жизни и выйти на сцену. Марина перенесла несколько пластических операций, а после выписки объявила, что готова записывать новую песню.

Через четыре месяца после трагедии певица начала ездить в студию, чтобы тренировать связки. Вскоре появился её новый трек с певцом Russell Ray.

В августе Хлебникова посетила похороны поэта Германа Витке, который был автором многих её песен. Артистка пришла на прощание в парике и перчатках, а её глаза закрывали тёмные очки.

А недавно певица показала, что уже восстановилась. Марина опубликовала в своем блоге видеопоздравление в день юбилея Москвы. В честь такого праздника она впервые после трагедии решилась выйти на сцену. Поклонники оценили её свежесть, блеск глаз и лучезарную улыбку, а также поздравили исполнительницу с полным выздоровлением.

Недавно стало известно, что стало причиной страшного пожара в квартире Хлебниковой. Несмотря на слухи о непотушенной сигарете, настоящей причиной стали провода старой лампы. Специалисты именно там обнаружили очаг возгорания.