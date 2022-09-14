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14сентября
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сегодня, 16:10 0

В Тынде потеплело

Отопление в столице БАМа включили в 8 утра

В Тынде потеплело
Фото: Амур.инфо

Подавать тепло в дома горожан начали утром. Об этом в своем телеграм-канале рассказала мэр Тынды Марина Михайлова. Она также отметила, что тепло поступит не одномоментно и сразу ко всем, но уже после обеда комфортно должно быть во всех соцучреждениях и домах Тынды.

— К 14:00 во всех детсадах, больницах и наших домах должны стать тёплыми радиаторы. Оперативные службы сегодня будут регулярно докладывать мне официальную информацию, – уточнила глава города.

Кроме того, Марина Михайлова рассчитывает на обратную связь от горожан.

— Хочу получить от вас после обеда неофициальную обратную связь – где возникли проблемы (такое бывает: в процессе задействовано множество юрлиц), для их оперативного решения. Ускорение начала отопительного сезона связано с мониторингом по моему заданию температурного режима в спальнях детсадов, – отметила мэр Тынды.

Погода в самом северном городе Приамурья днем относительно комфортная, сегодня даже до +18 градусов, а послезавтра до +11, но вечерние и ночные температуры едва превышают ноль градусов: завтра по прогнозу синоптиков минимальная температура будет +1 градус, в пятницу +2.

В областной столице пока таких резких перепадов нет, и среднесуточные температуры не опускаются ниже +8 градусов. Сегодня в Благовещенске летние +25 днем, также тепло будет и завтра, в пятницу дневная температура немного снизится и будет достигать +18 градусов. А в ночные и утренние часы в Благовещенске, согласно прогнозу gismeteo.ru, будет не ниже +8 градусов. Между тем отопление у нас включают только тогда, когда среднесуточные температуры не превышают +8 несколько дней подряд. Обычно это происходит в конце сентября или начале октября.

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#ЖКХ #Тында

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