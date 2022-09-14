Амурским подросткам рассказали про фланкировку, учкур и фенсинг

Фото: Анна Смирнова

Интересный проект под названием «Современное казачье молодежное движение как источник самореализации молодого поколения» поддержал губернатор области. А реализует его Амурская региональная детско-молодёжная общественная организация «Казачья смена». Для детей проводят открытые уроки по истории амурского казачества и мастер-классы.

«Казачья смена» уже провела уроки у учеников нескольких школ, а также у студентов Амурского аграрного колледжа. Ребятам рассказали историю амурского казачества, про то, как проходило освоение земель Дальнего Востока, а также про форму и оружие казаков. Подростки закрепляют полученные знания на интерактивных квизах. Также они с увлечением принимают участие в мастер-классах по фланкировке – умению обращаться с казачьей шашкой.

— Всегда вспоминаю слова Льва Толстого: страна, забывшая свою культуру, историю, традиции и национальных героев, обречена на вымирание. Казаки – это те люди, которые осваивали Дальний Восток, без них эта территория не была бы российской. Но столкнулась с тем, что не только молодежь, но и взрослые плохо знают историю. Я часто бываю на казачьих мероприятиях, очень обидно, что на них мало представителей молодёжи, поэтому возникла идея реализовать такой проект, – рассказала руководитель «Казачьей смены» Анна Смирнова.

По проекту в ноябре состоится областной турнир по фланкировке и спортивным этнодисциплинам – учкуру, фенсингу. Изначально это должны были быть городские соревнования, но из области также появились желающие, сообщает ресурсный центр НКО Амурской области.