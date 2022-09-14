Мать Пьера Нарцисса запретила проводить вечер памяти сына
Бывшая жена певца решила продолжить его творчество
В Москве прошёл вечер памяти Пьера Нарцисса, который скончался 21 июня. Организаторами мероприятия стали вдова артиста Валерия и его директор Сергей Дворцов. Однако вечер оказался под угрозой срыва из-за мамы Нарцисса, которая была категорически против его проведения, сообщает «Московский комсомолец».
Валерия Калачёва рассказала, что мама певца запретила мероприятие, посвящённое её сыну. Дошло до того, что женщина начала оскорблять бывшую жену музыканта. Валерия не скрывает, что расстроилась. Ей даже пришлось заблокировать бывшую свекровь, потому что от неё по телефону «всё сыпалось и сыпалось».
Калачёва рассказала, что немалую помощь в организации мероприятия оказал Рамзан Кадыров – названный крёстный дочери Нарцисса. Почтить память артиста пришли многие выпускники «Фабрики звёзд», а также Катя Лель, Анна Калашникова и другие коллеги.
Как сообщает «Пятый канал», директор Нарцисса Сергей Дворцов сообщил, что бывшая супруга артиста продолжит его дело. По его словам, Валерия Калачёва, известная как певица Monisha, будет продолжать творчество Пьера. На вечере памяти покойного певца она представила свой первый трек и клип в память о музыканте.
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