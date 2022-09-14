Мать Пьера Нарцисса запретила проводить вечер памяти сына

Валерия Калачёва рассказала, что мама певца запретила мероприятие, посвящённое её сыну. Дошло до того, что женщина начала оскорблять бывшую жену музыканта. Валерия не скрывает, что расстроилась. Ей даже пришлось заблокировать бывшую свекровь, потому что от неё по телефону «всё сыпалось и сыпалось».

Калачёва рассказала, что немалую помощь в организации мероприятия оказал Рамзан Кадыров – названный крёстный дочери Нарцисса. Почтить память артиста пришли многие выпускники «Фабрики звёзд», а также Катя Лель, Анна Калашникова и другие коллеги.

Как сообщает «Пятый канал», директор Нарцисса Сергей Дворцов сообщил, что бывшая супруга артиста продолжит его дело. По его словам, Валерия Калачёва, известная как певица Monisha, будет продолжать творчество Пьера. На вечере памяти покойного певца она представила свой первый трек и клип в память о музыканте.