В Амурской области откроют новые производства по уничтожению мусора

В амурском правительстве обсудили такую важную составляющую экологии региона, как сортировка и уничтожение мусора. Для этого необходимо не только приобретать современные контейнеры для раздельного накопления отходов, но и строить мусоросортировочные комплексы и приобретать современные установки для уничтожения мусора.

В будущем году благодаря субсидии из федерального бюджета для Амурской области приобретут более 700 контейнеров для раздельного сбора мусора. Их направят в Благовещенск, Ивановку, Тамбовку и Чигири.

Василий Орлов рассказал об использовании в дальневосточных регионах погружных контейнеров, которые расположены на две трети под землей и, по мнению специалистов, считаются одним из самых удачных решений по размещению мусорных контейнеров в городах. Глава региона отметил, что они имеют более эстетичный вид и органично смотрятся на придомовых территориях, и рекомендовал посмотреть, применимы ли такие контейнеры для амурского климата.

В 2023 году планируется закупить два мусоросортировочных комплекса для Сковородина, а в 2024 году – для Магдагачи. Вместе с ними закупят современные инсинераторы и пресс-компакторы для уничтожения мусора, а также шредеры и погрузчики. Кроме этого, планируется закупка нескольких инсинераторов для отдалённых и труднодоступных территорий (Сковородинский район, Февральск, Экимчан, Тындинский округ, Зея и Зейский район). Комплексы по обработке отходов планируется установить в городах Свободный, Белогорск, Сковородино, поселках Магдагачи и Прогресс.

— Обновление контейнерных площадок, мусоросортировочные комплексы и модернизация системы ТКО в целом ведут к появлению в регионе новых производств. Раздельный сбор отходов сокращает объёмы мусора на свалках. То, что раньше просто складировалось на полигонах, теперь идёт в переработку. Недавно возле Благовещенска запустили производство лавочек и урн из пластиковых отходов. В Белогорске из автомобильных покрышек производят резиновую крошку, которую уже оценили строительные организации, – сказал Василий Орлов.