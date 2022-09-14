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14сентября
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сегодня, 13:28 0

Макс Барских взял новый псевдоним и начал петь на английском языке

Теперь певец будет выступать под псевдонимом Mick Sunday

Макс Барских взял новый псевдоним и начал петь на английском языке
Фото: yakutsk.ru

В последнее время Макс Барских крайне негативно высказывается в адрес российских поклонников. Певец выпустил несколько песен на украинском языке, но они оказались невостребованными публикой. На днях он сообщил, что записывает альбом на английском и даже придумал себе новое имя, сообщает Woman.

Этим летом Барских выступал в Латвии со своими главными хитами, чем вызвал массу негодования. Россияне были возмущены тем, что артист заявляет о ненависти к нашей стране, но продолжает зарабатывать деньги, исполняя песни на русском. А украинцы обвинили Барских в двойном предательстве: сначала исполнитель, который обещал «защищать свою родину», сбежал в Европу, а теперь поёт на русском языке.

На днях Телеграм-канал «Неопра, блин!» сообщил, что Макс Барских придумал себе новое имя. Теперь он Mick Sunday. Певец сменил псевдоним, чтобы выйти на зарубежный рынок, и уже анонсировал выход англоязычного альбома.

Как пишет «Московский комсомолец», в своих соцсетях Барских заявил, что работает над новым альбомом ещё с прошлого года. Он признался, что создание новых песен поддерживало его и помогало выходить из «депрессивного настроения». При этом СМИ отмечают, что артист продолжает выступать на корпоративах, исполняя хиты на русском языке.

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#Украина #соцсети #шоу-бизнес

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