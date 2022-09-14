На «Амурской осени» презентовали «Русский Амур»

Автор сценария фильма «Русский Амур» Алексей Воронин побеседовал с корреспондентом Амур.инфо на презентации проекта. Она прошла в выставочном зале в рамках фестиваля «Амурская осень».

Алексей Воронин отметил: экспедиция была организована специально для съемок фильма. На сегодняшний день «Русский Амур» – единственный видеопроект о великой реке, созданный в России. Съемки проходили в экстремальных условиях, во время большого наводнения в 2021 году.

Фото: Амур.инфо

— Алексей, расскажите о своем фильме. Как он создавался? Что он значит для вас?

— Проекту уже не один год. Создавался он в плодотворных творческих муках. Главная цель и идея заключалась в том, чтобы рассказать о великой русской реке Амур, рассказать об истории освоения этих земель русскими казаками, о знаменитых наших исследователях, таких как Невельской, Муравьев-Амурский и о людях, которые живут на этих прекрасных амурских землях.

— Кто участвовал в съемках?

— В 2021 году была осуществлена экспедиция на верхний Амур, практически от слияния Шилки и Аргуни до Благовещенска, в рамках которой мы пообщались с разными людьми. Это была научная экспедиция, в ее состав входили ботаники, как столичные, так и местные. Также были археологи, краеведы, историки. Мы прошли практически все населенные пункты, несмотря на крупнейшее наводнение.

— Какие-то изюминки этого фильма?

— Данный фильм формируется в новом формате – тэговом. Главная цель этих тэгов – это привлечь молодое поколение. Сегодня из-за «клипового» мышления люди смотрят не более пяти-десяти минут эфира. Наш фильм построен из таких тэгов, которые компактно рассказывают о каком-то явлении или событии, или людях, или населенном пункте. Основными изюминками у нас являются ученые-исследователи. Вторая нить – это история. Третье – это великая святыня Приамурья Албазинская икона Божией Матери. Также в фильме отображается наводнение, которое застала экспедиция на верхнем Амуре. Уровень воды тогда достигал практически 11-12 метров. Это ключевые изюминки, но не все.

— Кто работал над этим фильмом?

— Над фильмом работала творческая группа и работа продолжается. Потому что она пойдет не только по пути формирования новых тэгов с получением удостоверения национального фильма и прокатного удостоверения. Будут свои зрительские аудитории и площадки для размещения. А главные участники и исполнители – это режиссер Татьяна Киселева, это оператор Евгений Козырев, ну и, конечно же, ученые и просто обычные жители Приамурья.

— Кого вы пригласили на презентацию?

— На презентацию приглашены очень удивительные и интересные люди. Это краеведы, ученые, которые открывают новый пласт исторического понимания этих приамурских земель, ботаники. В этот раз мы осуществляем первую интернет-трансляцию нашего фильма. К ней подключится широкая аудитория не только Дальнего Востока.